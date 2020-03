El grup de Poblet debat el salt a la política

La plataforma El país de demà, coneguda com el grup de Poblet, celebra aquest dissabte una reunió en la qual decidirà si fa el salt a l'arena política i es converteix en partit.













El col·lectiu va néixer d'una cimera celebrada al Monestir de Poblet (Tarragona) a la tardor i vol representar el catalanisme moderat contrari a la via unilateral amb noms com el de l'excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; els exdiputats del PDeCAT Carles Campuzano i Jordi Xuclà; l'exconseller Lluís Recoder i el exlletrat major de Parlament Antoni Bayona.





Després d'admetre que la independència és un objectiu difícilment assolible per la via unilateral, proposen una reforma de la Carta Magna que permeti "el dret de secessió a partir d'un acord polític -amb l'Estat- que estableixi les condicions d'un referèndum d'independència" , i en cas que guanyés el 'sí' negociar com implementar-lo.





En cas que la plataforma concorri a les eleccions, els seus membres mantenen contactes amb altres formacions sorgides de l'extinta CiU, com ara Units per Avancar i convergents.





Precisament, el secretari general d'Units per Avancar, Ramon Espadaler, va assegurar dijous que les converses amb El País de Demà i el seu entorn "progressen adequadament" per articular una oferta catalanista.





Des convergents, que encapçala l'exconseller Germà Gordó, mantenen contactes amb El País de Demà, però també amb el PDeCat i la Lliga Democràtica, ara liderada per Àstrid Barrio.