Igea, satisfet pel debat crític generat en les primàries de Ciutadans

El candidat a la Presidència de Ciutadans, Francisco Igea, s'ha mostrat satisfet amb aquest procés de Primàries, que conclouen aquest cap de setmana amb la votació dels afiliats, en considerar que ha generat "debat i participació", cosa que demostra que el partit "està molt viu".









A més, el també vicepresident de la Junta s'aprecia que el militant vol "canvi" i un model de partit "més participatiu", segons ha assenyalat minuts abans del tancament de campanya a Valladolid.





Igea ha definit la campanya com "curta però molt intensa", per saludar que, "per primera vegada", en Cs ha hagut un "debat intens" que ha arribat als militants, el que al seu parer és una demostració que el partit "està viu i hi ha opcions".





"Demà els militants hauran de triar entre els dos tipus de partit i lideratge que han apreciat durant aquests dies a través del debat i els diferents actes. Són ells els que tenen l'última paraula", ha puntualitzat.





En aquest sentit, Igea ha assenyalat que amb aquest procés "tots" han guanyat perquè ha generat "mobilització" i "debat", el que, segons ell, reflecteix que el partit està "viu", cosa que ha assenyalat és una "molt bona notícia".





Sobre les seves sensacions, el candidat i rival d'Inés Arrimadas, diu que són "bones". "Hem tingut molta presència en els actes i el debat ja té més de 30.000 visualitzacions a youtube per a un partit que no arriba a 20.000 votants, de manera que ha aixecat certa expectació", ha explicat.





Així, la seva apreciació és que en el partit hi ha molta gent que vol el "canvi", "aprendre dels errors" i tenir un model "més participatiu". "Per això vam tenir més del 30 per cent del vot en les esmenes i en l'elecció de compromissaris", ha continuat.





La votació telemàtica comença a la mitjanit de divendres a dissabte i es perllonga fins a les 21.00 hores de dissabte, mentre que diumenge es faran les votacions en urna des de les 10.00 a les 19.00 hores a les vuit províncies on es va autoritzar després de sol·licitar-els afiliats. S'espera que els resultats es facin públics el diumenge a la nit.





Hi poden participar 20.713 afiliats, que són els que componen el cens electoral. Per al guanyador, no només serà fonamental el percentatge de suport que rebi de la militància, sinó també el nivell de participació.