Els interessos de Jaume Roures a 'El Mundo' topen amb els de Moncloa

El grup Mediapro, liderat per Jaume Roures, pretén entrar en Unitat Editorial, que compta entre els seus diaris amb 'El Mundo', 'Expansión' i 'Marca. No obstant això, des de Moncloa prefereixen que ho faci en el grup Prisa ('El País').













Roures pretén comprar equips de futbol o, si es tracta de societats anònimes esportives, controlar-les; però també vol entrar en el món dels grans editors, segons informa 'Hispanidad'.





En aquest sentit, des Mediapro s'estudia la possibilitat d'adquirir 'El Mundo' o 'El País' per fer-se un lloc en els grups editorials.





Fonts coneixedores de les negociacions assenyalen que a Roures li agradaria fer-se amb 'Expansión' i 'Marca' per ser diaris referents d'economia i esports, respectivament. En canvi, no li agraden tant els competidors 'Cinco Días' o 'As'.





Roures ja va voler fer-se amb 'Público', 'La Voz de Asturias' o l''Sport'. El seu afany per entrar en els mitjans de comunicació escrits ve de lluny.





Des Moncloa consideren que Roures és més progressista i argumenten que ell mateix s'ha definit com a comunista i anticlerical, i això fa que optin per que es fixi més en Prisa i menys en Unitat Editorial.