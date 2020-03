Inaugurada la mitgera de la plaça Dones del 36 a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha inaugurat aquest dissabte la nova paret mitgera de la plaça Dones del 36, un espai verd i "de memòria democràtica i històrica" i feminista al districte de Gràcia, ha destacat.









En el discurs d'inauguració, ha assegurat que aquest espai "no és només un record i un homenatge al passat, en aquest cas, a les dones del 36, sinó una mirada a el futur".





Ha destacat que els autors de la remodelació s'han convertit "un espai invisible o fins i tot lleig, com són les mitgeres" en un símbol d'una Barcelona verda, instal·lant-hi un jardí vertical.





Amb aquesta reforma, la plaça s'ha convertit en símbol d'una ciutat que no només vol ser verda sinó que vol ser justa i amb memòria, ha dit: "Volem defensar l'esperança en anys difícils i complicats en què tornem a veure discursos de odi i discursos feixistes al cor d'Europa que avancen".





Davant aquests discursos -ha sostingut-, s'han de "reivindicar les memòries en plural com les de les dones del 36", memòries feministes, republicanes, democràtiques i antifeixistes, al seu entendre.





"Si no fos per elles, avui altres no seríem aquí. El millor homenatge que podem fer a la memòria de les dones del 36 és el compromís amb la lluita actual de defensa de la democràcia, els drets humans, el feminisme, l'ecologisme" , ha afirmat.