La ministra Irene Montero no va inventar el feminisme

"La dona serà realment igual a l'home el dia que es designi una dona incompetent per a un lloc important", deia l'escriptora francesa Françoise Giraud. Amb aquesta afirmació, es pot interpretar que aquesta igualtat ha arribat ja a la dona, si tenim en compte que Irene Montero, ministra d'Igualtat del Govern d'Espanya, ha ocupat un lloc important, malgrat la seva incompetència per a aquest.









La lluita per la igualtat de drets entre homes i dones no és un invent d'Irene Montero, que s'ha apropiat del moviment feminista, com si abans i després d'ella, només hagués terra cremada. Que Montero sigui ministra per ser la dona del líder del partit que diu defensar els treballadors i els drets de la dona, no és precisament un exemple per a les dones, a més de no ser ètic, i diu ben poc d'ella. Accedir a un lloc de responsabilitat institucional hauria de tenir en compte la seva preparació, coneixements i experiència. Aquestes són les qualitats de les que no té la ministra inventora del feminisme de tots els temps.





Tampoc diu molt a favor seu que sigui el mascle alfa, Pablo Iglesias, el seu company en la vida privada, el capitost d'Unides Podem, qui surti en defensa seva. No és cosa d'una bona feminista.





Tampoc Montero és exemple de solidaritat feminista quan, exercint el seu càrrec, porta la seva filla al seu lloc de treball aprofitant-se dels privilegis de ser ministra tenint en compte que la resta de les dones, mares com ella, han de deixar els seus fills en les llars d'infants o a la cura dels seus avis. Quina classe de feminisme és aquest? El de la casta a què ha sucumbit perquè els diners, el xofer i altres privilegis amanseixen els populistes, que, com els capellans, prediquen una cosa i fan la contrària.





Apropiar-se del feminisme en ple segle XXI quan han estat tantes i tantes dones les que, tot lluitant per la igualtat, mai s'han col·locat l'etiqueta de l'exclusivitat, és un flac favor que es fa a la lluita de les dones. El feminisme no és de ningú, és de totas, no és uniforme, sinó variat i ningú pot penjar el cartell de la seva propietat per acaparar el vot d'aquest sector que és tan important en unes eleccions.





Moltes han estat les dones al llarg de la història que d'una manera o una altra no s'han resignat al seu destí de desigualtat amb els homes. Dir que el feminisme és un fenomen recent és una basta mentida, un desconeixement total, una manipulació interessada. Al llarg de la història de la humanitat, sempre, arreu del món han viscut dones que han lluitat perquè al seu gènere se li reconeguin els seus drets.





Cada segle, cada època, ha tingut dones valentes que sense por a perdre les seves vides han lluitat per avançar en la igualtat.





Encara que són tantes i tantes les dones significatives en la seva lluita per la igualtat, vaig a parlar d'algunes, com Aspàsia de Milet. En el segle V abans de la nostra era, era una dona intel·ligent, valuosa i valenta que va ser capaç d'introduir-se en la classe política i intel·lectual del seu temps i va esdevenir un referent per a alguns dels homes més influents, com Sòcrates o Pèricles, que va ser la seva parella.





Què dir de Cleopatra, la reina d'Egipte, una erudita, científica, filòsofa, guerrera i políglota que parlava nou idiomes. Va ser l'esposa dels dos homes més poderosos de la seva època, i alguns estudiosos la consideren una de les primeres feministes.





"La dona no pot continuar sent una massa inerta a la banda de l'activitat social masculina, sinó que aspira a compartir amb l'home obligacions al mateix temps que drets, en una paraula, vol tornar-se la criatura conscient i digna cridada a col·laborar i preparar un avenir joiós", escrivia Carmen de Burgos, la primera periodista espanyola que va treballar en una redacció i la primera corresponsal de guerra d'aquest país, a més d'una activista fervent dels drets de la dona.





L'any 1948, la feminista Marcela Lagarde va arribar a dir que, si l'estat tingués perspectiva de gènere, si fos més democràtic, no hi hauria tolerància social a la violència cap a les dones i, per tant, el feminicidi, el gran llast que per desgràcia no ha disminuït, sinó que segueix augmentant.





El feminisme actual, com diu Gloria Steinem, "noconsisteix a repartir-se el pastís, entre sexes, sinó és fer-ne un de nou".





Per això, aquest 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, les diferències entre els partits i els diferents col·lectius feministes s'han de deixar aparcats per sortir al carrer i reclamar tots/es junts avançar més ràpid per aconseguir la igualtat de drets, que les obligacions ja les tenen.