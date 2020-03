Messi salva el Barça davant la Reial Societat

El FC Barcelona va vèncer (1-0) aquest dissabte a la Reial Societat en la jornada 27 celebrada al Camp Nou, gràcies a un gol de Leo Messi de penal -señalado amb el VaR- en el minut 81, una complicada papereta, per baixa moral i rival exigent, que va salvar el quadre blaugrana per seguir la baralla per Laliga Santander.









El quadre blaugrana va tornar a ser una ombra dels seus millors dies, amb el problema afegit que Messi tampoc va matar quan va poder en la primera part. Després del descans, la Reial va tornar a disputar la pilota, però una empenta local va portar bones ocasions i, sobretot, una mà de Le Normand que el col·legiat va considerar penal després veure-ho al VAR. El Barça va demanar l'hora a la fi, amb tres punts (58) que pressionen el Reial Madrid (56) en la seva visita a el Betis diumenge.





La pressió de la Reial va ser millor i per tant la seva sortida de pilota va deixar en evidència un Barça amb pitjor actitud. Les ganes les va posar l'últim a arribar,un Martin Braithwaite que es va estrenar a l'onze. El davanter danès va desbordar sempre que ho va intentar i fins va aixecar les mans a la recerca d'animar a un Camp Nou decebut.





Odegaard va circular amb perill diverses vegades per l'àrea blaugrana, però li va faltar rematada a la Reial. Per poc no va connectar Portu una bona centrada de Barrenetxea, molt actiu per banda esquerra, davant la sortida d'un Ter Stegen amb la confiança igual de tocada que la resta del Barça. La sortida de pilota de l'alemany no va ajudar els locals, encara que poc a poc el partit va passar a jugar-se en camp de la Reial.





A menys va allunyar de la seva porteria al seu rival un Barça que va connectar un parell de vegades amb perill. Al primer toc, els de Setién van aconseguir deixar Messi a disposició de veure porta, però l'argentí va perdonar. Després del descans, la Reial va amenaçar amb apoderar de la pilota. Els d'Alguacil van seguir sense tenir una ocasió clara, tot i ficar Oyarzabal, però la feble pressió de el Barça va impacientar el Camp Nou. Va despertar el quadre culer gràcies al fet que Messi va baixar a iniciar jugada i els de Setién van encadenar tres bones ocasions.





Rakitic va afusellar davant l'estirada de Remiro, una passada de la mort d'Alba no va trobar rematada en una bona jugada i una altra de Piqué. Braithwaite va abandonar la banda en el segon temps i el Barça va perdre el seu perill, mentre Griezmann sumava més minuts sense vàlua. El xoc va enfilar la recta final amb la Reial generant les seves millors arribades. Isak va afusellar desviat i Monreal va creuar en excés.





Amb l'aigua a coll i el liderat en joc, una jugada que semblava haver passat desapercebuda, però que Piqué va reclamar a Martínez Munuera, va acabar amb el col·legiat a la tele del VAR. Messi va convertir el penal, però el Barça no va saber dominar al final, ni evitar patir, malgrat un gol anul·lat al 96 'a Alba.