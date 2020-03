Salut confirma el primer cas de coronavirus a la Regió de Múrcia

La Conselleria de Salut ha confirmat aquest diumenge el primer afectat per Covid-19 a la Regió de Múrcia i ha activat la ruta assistencial preparada per a aquest tipus de supòsits.













Segons explica en una nota de premsa, el primer afectat pel virus Covid-19 a la Regió de Múrcia és un cas importat i relacionat amb un viatge a Madrid. Es tracta d'una dona de 27 anys que va estar de viatge recentment a la capital.





La pacient ha estat ingressada a l'hospital Verge de l'Arrixaca, designat com a centre de referència per abordar possibles casos de coronavirus i que compta amb una Unitat de Aïllament d'Alt Nivell (UAAN) per a casos de malalties infeccioses de risc.





Els dos anàlisis han confirmat la presència de virus en aquesta dona, que presentava símptomes compatibles amb la malaltia. El cas ha donat positiu. Des de l'inici de la propagació de virus a Europa, a la Regió de Múrcia s'havien analitzat 150 casos que havien resultat negatius.





Un cop més, la Conselleria de salut ha reiterat el missatge de "tranquil·litat i de prudència" que s'ha transmès des de l'aparició de l'epidèmia.





Ha insistit que la Regió de Múrcia "està preparada" i disposa dels protocols, "els mitjans sanitaris i dels professionals més qualificats per a la detecció i control de casos sospitosos de coronavirus i fer front a aquesta contingència".





Les recomanacions que s'han de seguir per prevenir contagis són les que marca el Ministeri de Sanitat i que s'actualitzen tant en la seva web com al web de Murciasalud.





Essencialment, es tracta d'evitar el contacte proper amb persones que pateixin infeccions respiratòries agudes, rentar-se les mans amb freqüència i extremar la neteja i higiene. Al tossir o esternudar és recomanable utilitzar la cara interna el colze per tapar-se la boca i utilitzar mocadors d'un sol ús.





TELÈFON GRATUÏT D'ATENCIÓ



Per resoldre possibles dubtes o consultes sobre coronavirus, la Comunitat ha habilitat un telèfon gratuït, el '900.121.212', que atén de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 hores.





Davant possibles casos sospitosos per símptomes compatibles amb infecció respiratòria aguda en persones que hagin viatjat a àrees en què s'ha registrat evidència de transmissió o que hagin tingut contacte estret amb un cas probable o confirmat, la recomanació és contactar amb el telèfon únic d'emergències '1-1-2 perquè els indiquin els passos a seguir i evitin desplaçar-se als hospitals o centres sanitaris.





La Conselleria de Salut continua fent un seguiment permanent i diari de la situació i ha adoptat mesures de prevenció amb l'objectiu de reduir el trànsit de persones a l'imprescindible en els centres sanitaris, per la qual cosa recomana limitar la presència en els hospitals a un acompanyant per pacient adult atès.





Així mateix, s'aconsella als professionals sanitaris que limitin durant el període laboral les activitats que requereixin la presència de delegats de les indústries de material sanitari i farmacèutica en els centres sanitaris, especialment per tractar-se de persones que mantenen fluxos de relació amb altres comunitats.





També es suggereix que les persones que vulguin acudir a visitar a malalts hospitalitzats s'abstinguin de realitzar-les si presenten símptomes respiratoris, excepte en situacions excepcionals.





A la Regió s'ha recomanat no realitzar viatges d'estudis a causa de l'brot de coronavirus, i en l'àmbit sanitari, amb la finalitat de protegir els professionals sanitaris ia la població en general, s'han emès instruccions a tots els professionals sanitaris de el Servei Murcià de Salut, perquè s'abstinguin durant les properes tres setmanes d'organitzar i assistir presencialment a esdeveniments, reunions científiques, congressos, seminaris o cursos de formació amb una afluència de més de 20-25 persones, tant dins com fora del territori espanyol.





També se suspenen les activitats formatives i les pràctiques d'estudiants en els centres de salut i hospitals de la Regió de Múrcia durant les pròximes tres setmanes davant l'evolució del coronavirus.