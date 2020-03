Detinguda una organització de proxenetes que venia dones a 6.000 euros captades amb el mètode "lover boy"

Agents de la Policia Nacional, en el marc d'un Equip de Treball format per Espanya, Romania, Suïssa, República Txeca i Regne Unit, coordinat per Eurojust i amb la col·laboració de l'Europol, han desarticulat una organització internacional que explotava dones de nacionalitat romanesa .





Els líders de l'organització, per no aixecar sospites, movien amb freqüència a les víctimes de país i fins i tot eren venudes entre els membres del grup criminal per quantitats properes als 6.000 euros, segons ha informat la Direcció General de la Policia.





Les víctimes, embaucadas amb falses relacions sentimentals, eren traslladades a diferents països de la Unió Europea com Espanya, Itàlia, Regne Unit, República Txeca, Suïssa, Dinamarca i Alemanya, per exercir la prostitució en clubs de cites i en la via pública.





A la fase final de l'operació, es va dur a terme un dispositiu policial coordinat a Espanya, Romania i República Txeca, en el qual es va detenir catorze persones -set a Espanya i set en Romania- i es va alliberar a deu dones, sis d' elles a Espanya i quatre a Romania.





L'organització, de caràcter transfronterer, utilitzava amb les seves víctimes l'anomenat mètode 'lover boy', que consisteix a captar dones establint una relació sentimental amb el propòsit de crear una gran dependència. Les dones "creien no poder viure sense els seus explotadors i suportaven coaccions, humiliacions i agressions de tota mena".





Finalment, eren traslladades des de Romania a diferents països de la Unió Europea on eren obligades a exercir la prostitució en clubs de cites i en la via pública.





A Espanya, l'organització intentava integrar nous proxenetes per tal d'atraure més dones i sobre els quals aplicar una taxa diària per exercir la prostitució en els clubs i zones de la seva influència, principalment les províncies de València i Girona. Els beneficis obtinguts eren blanquejats a través de testaferros i empreses fictícies, i destinats a l'adquisició de béns immobles (cases i terrenys), vehicles i accessoris de luxe (rellotges i joies), obertura de comptes corrents, consum de drogues i jocs d'atzar .





Els agents han constatat que l'organització desmantellada comerciava amb les dones, demostrant la "propietat" d'elles a l'ésser comprades per uns 6.000 euros als seus anteriors proxenetes.





L'operació policial, dirigida contra tots els graons de l'organització, ha conclòs amb onze registres domiciliaris -sis a Romania i cinc en Espanya- i dues inspeccions a clubs, un a República Txeca i un a Romania.





Al seu torn, s'ha intervingut més de 5.000 euros en efectiu, cinc vehicles d'alta gamma, joies de gran valor, armes blanques, diversos telèfons mòbils i diversa documentació d'interès.