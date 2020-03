Jutges per a la Democràcia reclama una igualtat efectiva en la carrera judicial

En un comunicat amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra aquest diumenge, 8 de març, l'associació recorda la discriminació que existeix en aquesta matèria dins de la carrera judicial i, tot i que destaca els avenços conquerits, demana estar alerta davant " corrents ideològics "que s'oposen a això" amb un argumentari injustificable ".









Segons recorda, la presència de dones en els llocs de nomenament discrecional de la carrera judicial (Tribunal Suprem i òrgans de govern de tribunals col·legiats) és només d'un 38,3% i aquesta proporció es redueix encara més si el focus se centra únicament en el Tribunal Suprem, en el qual actualment només hi ha un 20,8% de dones.





Des de Jutjessas i Jutges per a la Democràcia han destacat les millors que en aquesta matèria s'han aconseguit amb la recent aprovació per la Comissió d'Igualtat del Consell General del Poder Judicial del II Pla d'Igualtat de la carrera judicial, però adverteixen de la necessitat d'estar vigilants davant dels que volen torpedinar aquests avanços.





"En el camí recorregut presenciem amb estupefacció com determinades corrents ideològics s'oposen, amb un argumentari injustificable, als drets conquerits o per conquerir en matèria d'igualtat. Avui, més que mai, cal estar alerta, per no donar ni un pas enrere ", adverteix l'associació.





En el marc d'aquesta reclamació, també adverteixen davant la "insuficiència" de les lleis i les mesures d'educació i prevenció per combatre la violència de gènere, amb 14 víctimes en el que portem d'any, i alerta d'un "problema estructural" que requereix "un profund canvi de valors socials".





"L'educació juga un paper essencial, sent necessari posar el focus en formar en valors essencials com el respecte i la igualtat des d'una edat molt primerenca. Només així, podrem enderrocar els estereotips patriarcals que ens impedeixen avançar cap a una societat efectivament igualitària", assenyala l'associació, que també veu "imprescindible" avançar "amb contundència" en la protecció integral de les víctimes ".





Igualment alerta davant la desigualtat salarial i la precarietat laboral, "que es deuen les dones", i en aquest sentit reclama que el treball de cures, majoritàriament femení, sigui reconegut com un bé social "imprescindible" i es fomenti la presència de dones en llocs de responsabilitat.





Per tot això, jutgesses i Jutges per a la Democràcia fa una crida a la societat ia les institucions "per redoblar els esforços en el necessari camí a la igualtat real i efectiva entre dones i homes".