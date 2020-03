Mor l'escriptor Luis Racionero als 80 anys

Racionero va néixer a la localitat lleidatana de la Seu d'Urgell i estudi Enginyeria i Econòmiques a Barcelona, així com urbanisme a la universitat nord-americana de Berkeley (Califòrnia).













Va estudiar Enginyeria i Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona i va obtenir la beca ullbright per doctorar-se en Urbanisme a la de Berkeley. Va exercir el 1966 com a professor de Microeconomia a la Facultat de Ciències Econòmiques i d'Urbanisme a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona ia la Facultat d'Econòmiques. En 1994 va ser by-fellow al Churchill College de Cambridge.





Va ser número 1 a les llistes d'ERC per la província de Girona a les eleccions generals de 1982. En 2001 va ser nomenat director de la Biblioteca Nacional d'Espanya després d'haver-ho estat durant quatre anys del Col·legi d'Espanya a París. Ha col·laborat amb diaris i revistes com El País, la Vanguardia, Ajoblanco, o (en l'actualitat) esportius com Mundo Deportivo. Ha escrit tant en català com en castellà. També ha participat en el programa de televisió Carta blanca com a col·laborador d'Antonio Escohotado per abordar el tema de les drogues.





En el seu llibre Sobreviure a un gran amor sis vegades -Memorias- apareixen, al costat de la referència històrica i el context cultural, les parelles maritals de l'autor. Els seus noms apareixen sota pseudònim que, segons conjectures, alguns d'ells s'identifiquen amb María José R., Elena Ochoa o Maria Vidaurreta.





És l'autor del disseny del Claustre Modern de la Seu d'Urgell els capitells tallats per l'escultor Manuel Cusachs, estan sense acabar de llaurar; va ser un encàrrec de l'Institut Català del Sòl (Incasol), dependent de la Generalitat de Catalunya i es troba al Parc de la Valira