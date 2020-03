Rufián planteja "cargolar" al Govern de Sánchez en la taula de diàleg

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, adverteix que abans d'abordar la negociació dels pressupostos generals de l'Estat amb el Govern cal "cargolar" la taula de diàleg, que es va constituir formalment el passat 26 de febrer amb una primera reunió a la Moncloa.



Així ho afirma en una entrevista amb Europa Press, en què deixa clar que encara no han començat a negociar els comptes del Regne amb l'Executiu de Pedro Sánchez. Demana anar "dia a dia" o "partit a partit com diu Simeone".



"Nosaltres, de l'únic del que estem parlant amb el Govern, és de la taula de diàleg i de negociació", precisa el dirigent de el partit republicà.



En aquest sentit, deixa clar que si es segueix complint aquest primer acord, si els discursos per part de Govern segueixen sent política, diàleg, negociació i reconeixement mutu, llavors podran començar a "escoltar" que els plantegin un "segon acord" que seria el dels pressupostos generals de l'Estat.



Però recalca que "ni moltíssim menys" estan en això ara. En la seva opinió "la immediatesa en política, sobretot ara, és mala consellera". Per això demana anar "partit a partit" i "dia a dia" i "cargolar" primer a el Govern a aquesta taula. "Cal ser quirúrgic", exclama.



Atès que la taula de diàleg tindrà una periodicitat mensual i que l'última va tenir lloc el 26 de febrer passat, no es preveu la següent fins a la tercera setmana de març.



Amb el que la posició d'ERC i la seva intenció de tenir més lligada la taula deixa sense data la presentació dels pressupostos generals de l'Estat per a aquest exercici, ja que el Govern no vol portar-los a les Corts fins a comptar amb tots els suports necessaris per a treure'ls endavant.



Gabriel Rufián tampoc es pronuncia sobre la possibilitat que no hagués nous comptes públics aquest exercici si les eleccions catalanes se celebressin cap a la tardor i trasllada la pregunta a Govern: "Ells han d'avaluar adequadament l'escenari que tenim davant, les agendes i prendre una decisió ".



El que sí que recorda és que "l'escenari és el que és", amb un any intens en eleccions, atès que ja estan convocades les de Galícia i Euskadi per al 5 d'abril i "unes eleccions convocades a Catalunya pel president de la Generalitat que no sabem bé quan seran però sembla ser que seran aquest any".