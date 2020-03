El Reial Madrid ensopega davant el Betis i perd el liderat de la lliga

El Reial Madrid va perdre (2-1) aquest diumenge en la seva visita a al Benito Villamarín de la jornada 27 de LaLiga Santander, on el Reial Betis va recuperar la fe enmig de la seva crisi i els blancs van enviar de nou el liderat a mans del FC Barcelona , en un mal partit dels visitants, sentenciats al 82 'per Cristian Tello.





Els de Zinedine Zidane van donar un altre pas en fals a la recerca del títol, després de corregir els anteriors en el Clàssic de la passada setmana. La victòria davant el Barça perd valor just set dies després davant un Betis que portava sis jornades sense guanyar. Amb el lloc de Rubi més que qüestionat, el conjunt andalús va anar de menys a més per escapar de la zona baixa i donar un altre tomb a LaLiga.









No va ser la versió esperada del Madrid o al menys l'actual, la qual amb Zidane no negocia el desgast i la pressió al rival. El Betis va estar còmode en quant al que a l'adversari es refereix ja que ni el seu moment ni el públic va acompanyar. Sense molt de ritme sobre la gespa, al Villamarín es va entretenir carregant contra la directiva, mentre el seu equip trobava a poc a poc confiança i perill.





La primera va ser visitant, un xut de Vinicius a al lateral de la xarxa, però el protagonista del recent Clàssic va desaparèixer des d'aquest minut 15. Bartra va tenir la resposta local, rematant alt a escassos tres metres de la porteria. El Madrid no va mossegar i en una mala sortida de pilota, la contra va deixar un xut de Fekir que va exigir a fons Courtois. El Betis va començar a creure quan va arribar el 1-0.





En un córner, amb els locals reclamant dos penals, va aparèixer Sidnei per caçar la pilota solt i posar-lo en l'escaire. Assaboria un bon botí el Betis de cara a la segona part quan el mateix central bètic va fer penal sobre Marcelo que va convertir Benzema (1-1). El cop no es va deixar notar però en els de Rubi, que van tornar millor després del descans.





MILLOR EL BETIS, EL LIDERATGE S'ESFUMA





El Betis va créixer en la seva pressió i va ofegar al seu rival, donant protagonisme als seus jugadors importants. Van aparèixer Canales i Fekir, Loren i Joaquín, però no el gol. El veterà capità bètic va tenir la més clara, en una contra llançada per Fekir que, després de regatejar a Courtois, no va saber acabar. El desimboltura bètic va aguantar 20 minuts, el que va trigar el Madrid a recompondre.





Zidane va ficar pólvora i va obligar al Betis a guardar més la seva esquena, però cap travesser de Mendy ni l'entrada de Mariano i Valverde van impedir que el Betis no seguís sortint. Saved la va tenir en una altra societat Canales-Fekir, i una altra mala gestió enrere dels blancs, una pilota rifat per Benzema a què va haver de sortir Ramos, va permetre a Tello anar-se'n sol per fer el 2-1.





Un ex del Barcelona va tombar un Madrid que li van entrar les presses llavors, amb Ramos sumat a l'atac i una successió de centres que no va canviar el resultat tot i els nervis del Betis. Els de Zidane cauen a la segona posició amb 56 punts, dos menys que el líder Barça amb 11 jornades per davant. El títol segueix en l'aire, en una lluita de dubtes entre els dos candidats.