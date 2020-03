Josep Rull surt de la presó per treballar a Mútua Terrassa

L'exconseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat Josep Rull ha sortit aquest dilluns de la presó per anar a treballar a Mútua Terrassa.





Rull ha sortit de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a les 8.15 hores, a peu i acompanyat per la seva parella, Meritxell Lluís.









En una publicació a Twitter, Rull ha expressat que surt de la presó "amb el cap ben alt" per la feina feta i ha lamentat no fer-ho en llibertat, tot i que ha recalcat que ell se sent així.





"Avui surto de Lledoners amb el cap ben alt per la feina feta juntament amb tants de vosaltres. No surto lliure, encara, tot i que me'n sento. Lliure de pensar, lliure d'escoltar i parlar, lliure de compartir el desig de viure en un país lliure. Gràcies pel vostre calor. Seguim", ha dit a Twitter.









Rull podrà sortir 12 hores al dia per treballar i fer voluntariat, sent al costat del també exconseller Jordi Turull els últims presos del procés que faltaven a acollir-se a l'article 100.2 del reglament penitenciari.