Arrimadas, nova presidenta de Cs després de guanyar les primàries amb el 77% dels vots

La portaveu de Ciutadans en el Congrés, Inés Arrimadas, serà la pròxima presidenta d'aquest partit després d'haver guanyat les primàries d'aquesta finalitat de setmana amb un 76,91% dels vots, enfront del 22,32% obtingut pel vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea.





Segons ha informat Cs en un comunicat, Arrimadas ha rebut el suport de 9.481 afilats, mentre que Igea ha aconseguit 2.752 vots i el tercer candidat, el militant valencià Ximo Aparici, ha aconseguit 94 vots (el 0,74%). La participació en aquestes primàries ha aconseguit el 59,5%, en haver votat 12.328 afiliats d'un cens total de 20.713.





Això suposa un augment de 25 punts percentuals respecte a les primàries de 2017, quan Albert Rivera va ser reelegit com a president de la formació taronja amb un suport del 87,3%, però una escassa participació, poc més del 34%.









ARRIMADAS: "TOCA REMAR JUNTS"





Després de fer-se pública la seva victòria, Arrimadas ha agraït als afiliats que hagen "desbordat d'illusió" les primàries i ha assegurat que serà la presidenta "de tots".





"Treballarem sense descans perquè junts retornem aqueixa mateixa il·lusió a milions del futur. Mirem al futur units i endavant!", ha escrit en el seu compte de Twitter.





Arrimadas i Igea, les discrepàncies del qual sobre el model de partit i l'estratègia política han quedat patents en aquestes últimes setmanes, han mantingut una conversa després de conèixer el resultat de la votació, segons han dit tots dos en Twitter.





"Acabo de parlar amb Inés Arrimadas per a felicitar-la pel resultat", ha escrit el candidat, que ha donat les gràcies als 2.752 militants que li han donat suport.





"A partir de hui toca treballar per a oferir als espanyols un partit que supere la dinàmica de trinxeres. Units i endavant", ha manifestat, finalitzant el seu missatge amb el lema emprat per Arrimadas en la seva campanya i acompanyant-lo d'una fotografia dels dos junts.





La diputada, per part seva, ha dit que ha donat les gràcies al vicepresident autonòmic per haver-se presentat a les primàries, i ha afegit: "Una vegada escoltada la veu de la militància, toca remar tots junts en la mateixa direcció, units i endavant. Espanya necessita més que mai un centre liberal fort".





ELS CRÍTICS CREUEN QUE EL REPARTIMENT DE COMPROMISARIS NO ÉS JUST





El vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea pensa que el repartiment de compromissaris no reflecteix la realitat de la militància. Així ho han transmès membres de la plataforma Cs Eres Tú després de conèixer els resultats de la votació, en la qual la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, s'ha alçat amb la victòria i serà la propera presidenta de Ciutadans a l'haver aconseguit el 76,91% dels vots.









Segons l'opinió de Joan Carles Bermejo, un dels principals exponents del corrent crític, el 22% de suport a Igea indica que "es consolida una discrepància" en Ciutadans que Arrimadas com a nova presidenta, "no ha de passar per alt".





A més, fonts de Cs Eres Tú han destacat els bons resultats recollits per Igea en moltes de les votacions en urna. Per exemple, a Múrcia, on ell va rebre 50 vots enfront de 13 de Arrimadas, o a Valladolid (41 enfront de 5), tot i que el vot presencial --que només es va autoritzar en vuit províncies-- representa menys del 2% dels votants.