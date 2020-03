El ministre Escrivá limitarà les prejubilacions per garantir el sistema de pensions

La reforma de les pensions és un dels grans objectius d'aquesta legislatura. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, fa anys rumiant les línies mestres d'aquesta remodelació del sistema públic, des de l'època en què va presidir la Airef (Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal).





Un dels problemes subratllats per Escrivà és l'alta incidència de prejubilacions. Segons dades del propi ministeri, el 2019 el 39,5% de les jubilacions van ocórrer abans que el treballador complís 65 anys, l'edat estàndard en la qual es fixa el final de la vida laboral. En total, es tracta de 120.000 del total de 303.000 jubilacions anuals que es produeixen a Espanya.









Encara que no es tracta d'una xifra menor, és cert que està per sota dels percentatges d'anys anteriors. Així, el 2016 les prejubilacions suposaven el 44,36% del total, el 2017 el 43,13% i el 2018 el 42,99%. Per tant, s'ha notat un descens de la quantitat de persones que abandonen el treball durant aquest últim període.





Amb tot, el titular de Seguretat Social encara considera elevada la xifra. D'aquí que vulgui potenciar els mecanismes que existeixen per mantenir els ciutadans dins de l'activitat laboral, a través de "incentius positius que contribueixin a apropar l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal".





El repte demogràfic al qual s'enfronta el nostre país, que també té conseqüències en les prestacions sanitàries i de dependència, exigeix, segons ho entén Escrivà, que les jubilacions anticipades voluntàries es vagin reduint per garantir la sostenibilitat de sistema. Tot i que el ministre encara no ha mostrat totes les seves cartes, una clau de la futura reforma de les pensions passarà per endurir les condicions per prejubilar i facilitar estímuls per a seguir treballant.