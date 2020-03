Una demanda contra Iglesias podria suspendre Vistalegre III

El tercer congrés de Podem corre perill. La demanda que un grup de militants de Podem està preparant contra el líder del partit, Pablo Iglesias, posa en serioses dificultats la cita morada del proper 21 de març.





Els afiliats han demanat a el jutge que apliqui mesures cautelars perquè entenen que les candidatures que es presentaran al congrés no tenen totes les garanties exigides pel codi ètic de la formació.





En la seva demanda aquests militants detallen que, en cas que es dugui a terme una votació davant un incompliment dels estatuts, es vulneraria de manera flagrant el dret d'altres candidats a competir en igualtat d'armes per la secretaria que ara mateix ostenta Iglesias.









Aquests militants fonamenten la seva demanda en la Llei de Partits Polítics, que fixa en el seu article vuité que "els afiliats a un partit polític compliran les obligacions que resulten de les disposicions estatutàries".





D'acord amb els demandants, la cúpula de Podemos incomplisca un precepte del codi ètic en acumular càrrecs públics per damunt del que permet l'organització. El compromís intern que la formació habitada va establir en Vistalegre II estableix: "Considerem imprescindible establir un límit clar a les responsabilitats que es poden tindre en l'organització, restringint els càrrecs de dedicació intensiva en Podemos a un màxim de dos, un intern i un altre extern".





Segons aquest document, la direcció del partit estaria actuant al marge de la normativa. Pablo Iglesias, per posar només un exemple, és alhora vicepresident segon del Govern i alhora secretari general i diputat en el Congrés.





Si el magistrat avala l'argumentació d'aquests militants, podria prendre mesures cautelars per a suspendre el congrés. Hi ha veus que sostenen precisament que el conclave es va avançar de manera precipitada per a impedir que el pla d'Iglesias per a ensenyorir-se del partit i fer callar les veus crítiques poguera arribar a consumar-se.