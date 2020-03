ERC va cessar al cap de gabinet de Bosch per assetjament sexual

ERC va cessar al gener al cap de gabinet del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i transparecia de la Generalitat, Alfred Bosch, després obrir-li expedient per "comportaments masclistes" en una investigació que el partit encara manté oberta, ha explicat la formació en un comunicat.





Segons publica l''Ara', Carles Garcias, va ser cessat del càrrec per la Conselleria per "un cas continuat d'assetjament sexual a diverses treballadores del departament".





En un altre comunicat, la Conselleria ha concretat que, "després de rebre informacions sobre actituds masclistes i sexistes" de Garcias, es va impulsar d'ofici una investigació interna per aclarir els fets.





"A causa de que en aquesta investigació no es van desmentir els fets, es va obrir un nou procés intern de manera coordinada amb ERC", exposa el comunicat de la conselleria.





El partit assegura que quan va tenir coneixement del procés iniciat, la seva vicesecretària general de Dones, Raquel Sans, va demanar al responsable de Compliment Ètic de la formació iniciar d'ofici una investigació, i es van activar els protocols interns de prevenció, gestió i correcció.









Segons el diari, "des de la seva posició de mà dreta del conseller i tant a la seu del departament com en actes o viatges, protagonitzava un marcatge constant a les treballadores, també a les que acabaven d'arribar, amb comentaris, missatges i insinuacions, en els que arribava a ser molt insistent per veure tot sol amb elles".





"Les reunions entre ell i algunes de les treballadores acostumaven a retardar-se fins que no quedava ningú més al despatx i sovint s'intentava que es fessin fora de l'àmbit laboral. El llenguatge sexista i els acudits de contingut sexual eren habituals", exposa el rotatiu.





ERC assegura que malgrat que la investigació continua oberta, "arribat a un cert punt d'aquestes informacions, eren ja suficients per instar el departament a extingir la seva relació laboral" amb Garcias.





En el seu comunicat, la Conselleria explica que amb la informació de la qual es disposava en aquell moment es va considerar que "els comportaments investigats eren contraris als valors republicans, motiu pel qual el conseller va cessar a aquest treballador".





L''Ara' assegura que el paper del president del partit, Oriol Junqueras, des de la presó de Lledoners (Barcelona) en el cessament del cap de Gabinet va ser "determinant".





"La decisió triga a concretar-se. Abans passa per Lledoners i per Ginebra (on està la secretària general d'ERC, Marta Rovira). I les resistències de Bosch afloren. Quan se l'insta a actuar contra la seva mà dreta, ell subratlla que no hi ha cap prova concreta de l'assetjament", afegeix el diari.





Per la seva banda, la Conselleria concreta que Bosch va cessar a Garcías i que la ruptura es va fer efectiu a les poques setmanes "després de gestionar un correcte traspàs de funcions".





"El conseller d'Acció Exterior, en nom seu i de tot el departament, rebutja i condemna rotundament les actituds masclistes i demana disculpes pel dolor que hagi pogut provocar aquest cas a les persones afectades i el seu entorn", lamenten.





Des de la Conselleria asseguren que treballen "per evitar qualsevol tipus d'actitud masclista i sexista en el treball i que des que van arribar les primeres informacions s'ha gestionat el cas amb el principal objectiu de no revictimizar cap persona que pogués estar afectada".





A més, ERC conclou que "segueix plenament compromesa en eradicar qualsevol comportament masclista dels àmbits on és present i ofereix tot el seu suport moral i material a les víctimes afectades pels comportaments objecte de recerca en aquest procés".