L'Ajuntament de Barcelona aïlla a Jaume Collboni per possible contagi per coronavirus

L'Ajuntament de Barcelona ha confirmat aquest dilluns dos casos de coronavirus entre els seus treballadors, ha tancat preventivament una guarderia en el barri de Gràcia i ha aïllat per contacte amb afectats a tres dels seus regidors: el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni; el regidor de Pressupostos, Jordi Martí; i la regidor de Comerç, Montserrat Ballarín.





En un apunt al seu compte de Twitter, el regidor socialista ha dit que desde l'Ajuntament es vol enviar un missatge de "tranquil·litat i confiança" en les autoritats sanitàries i que es troba "perfectament".









El primer cas s'ha detectat en una empleada de la Escola Bressol Municipal (EBM) a Gràcia, la qual cosa suposarà el tancament preventiu de la guarderia, inicialment durant dues setmanes, ha informat el consistori en un comunicat.





El segon cas s'ha produït en un treballador de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica del consistori, i s'ha aïllat preventivament a les persones que havien tingut contacte estret amb ell durant els últims dies, entre les quals es troben membres de l'equip directiu i gerencial de l'Ajuntament.





L'Ajuntament insisteix que es tracta de mesures previstes en els protocols, acordades amb les autoritats sanitàries, i ratifica la seva aposta amb la informació actualitzada i transparent.





PROTOCOL MUNICIPAL





La detecció de dos casos positius de Covidien-19 ha portat a l'activació dels protocols de protecció a l'Ajuntament de Barcelona. Tots dos casos han estat detectats aquest cap de setmana i per aquest motiu els protocols s'han començat a desenvolupar aquest dilluns.





El personal municipal treballa en coordinació amb les autoritats sanitàries per a acabar de traçar la totalitat dels contactes d'aquestes dues persones que han donat positiu al Covidien-19, i demanar-los que romanguin a casa durant els pròxims dies. De fet, l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) acabarà d'analitzar cas per cas al llarg del dia d'avui per a prendre les mesures que siguin necessàries.questa mesura, totalment preventiva, s'ha pres malgrat que actualment les dues persones que han donat positiu presenten símptomes lleus, evolucionen favorablement i es troben a la seva casa. Cap altra persona ha manifestat símptomes i treballen amb normalitat des de casa. La intenció de l'Ajuntament, per tant, és facilitar aquestes mesures de teletreball per a l'operativa municipal continuï totalment activa.





Cal recordar que l'aïllament es produeix estrictament quan existeix la recomanació per part dels professionals sanitaris i, per tant, qualsevol persona que pensi que pot estar afectada ha de rebre indicacions en aquest sentit abans de prendre cap decisió de manera personal.





L'Ajuntament de Barcelona torna a transmetre un missatge de tranquillitat al conjunt de l'organització i de la ciutadania, amb el compromís de continuar aportant informació actualitzada i transparent. Igualment, recorda que totes les mesures que s'estan prenent són d'acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries competents.