CaixaBank posa en marxa la Setmana Social, amb més de 2.500 activitats de voluntariat

Per cinquè any consecutiu CaixaBank ha posat en marxa la Setmana Social, iniciativa consolidada a l'entitat i l'objectiu de la qual és donar suport personal a múltiples entitats socials en la seva tasca d'atenció als collectius més vulnerables. En aquesta edició, que se celebra del 7 al 15 de març, es posen a disposició prop de 16.000 places de voluntariat en les quals empleats del Grup CaixaBank i Fundació Bancària “la Caixa”, a més de clients, podran participar en les més de 2.500 activitats impulsades per 1.250 entitats socials de tota Espanya, aproximadament.





L'Associació de Voluntaris de “la Caixa”, amb milers d'adherits que exerceixen el voluntariat durant tot l'any, és el vehicle a través del qual es canalitza l'acció.





Aquesta iniciativa, que en els quatre últims anys anteriors ha comptat amb 77.663 participacions en 20.493 activitats, és un més dels elements en què es concreta la vocació social tradicional del banc.





El president de CaixaBank, Jordi Gual, s'ha mostrat “orgullós del compromís, de l'esperit de solidaritat i l'extraordinari suport de clients i empleats a una iniciativa que afronta la seva cinquena edició plenament consolidada en l'entitat”.





Al mateix temps, Gual ha destacat que “la Setmana Social permet viure una experiència única i enriquidora, i que diu molt de la filosofia que sempre ens ha inspirat: contribuir al benestar financer dels nostres clients i al progrés de tota la societat”.









Per part seva, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha subratllat que “més de la meitat dels nostres empleats formen part de l'Associació de Voluntaris de “la Caixa”, sens dubte, la millor mostra del nostre compromís social”.





A més, Gortázar ha insistit també en “el suport de CaixaBank a favor de la inclusió financera, ja sigui mitjançant la capillaritat de la xarxa d'oficines, la més extensa del sector financer a Espanya, a través de MicroBank, entitat de referència en el sector europeu de les microfinances, així com en l'ajuda a l'estalvi i previsió social amb més de 5 milions de clients de VidaCaixa”.





2.500 activitats a la Setmana Social





Prop de 2.500 activitats han estat programades per a la Setmana Social i tindran lloc a totes les províncies d'Espanya, incloses Ceuta i Melilla. Totes elles abasten un ampli ventall de finalitats socials.





Entre totes elles, destaquen el suport escolar a nens en risc d'exclusió social, suport a persones sense recursos, activitats per a dones en situació de risc, acompanyament a grups de gent gran per realitzar activitats esportives o d'oci, tallers de formació amb persones amb alguna discapacitat, activitats mediambientals, etc.





Durant tota la Setmana Social, les persones implicades poden explicar les seves experiències i seguir altres publicacions amb l'etiqueta #SerVoluntariSuma i #SetmanaSocialCABK.





Compromís social a tot el territori





CaixaBank és el grup financer líder en banca minorista a Espanya, amb 15,6 milions de clients, i compta amb la xarxa comercial més important de la península, amb prop de 5.000 oficines repartides per tot el territori. Gràcies a la seva capillaritat territorial, la xarxa comercial de CaixaBank és capaç de detectar les necessitats locals i facilitar la canalització de part de la inversió social de la Fundació Bancària ‘la Caixa’.





Aquest coneixement local fa possible que milers de fundacions i associacions assistencials puguin accedir cada any a ajudes econòmiques de la Fundació, així com rebre la col·laboració desinteressada dels voluntaris de l'Associació de Voluntaris de La Caixa. A tota Espanya, el 2019, més de 8.800 entitats socials van obtenir suport econòmic per als seus projectes socials gràcies a les propostes que la xarxa de CaixaBank, atenta a les necessitats del seu entorn, va posar a l’abast de la Fundació, per un import total de més de 44 milions d'euros.