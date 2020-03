Mor l'actor Max von Sydow als 90 anys

Max von Sydow l'actor suec nominat al Premi Oscar per Pelle el conquistador i per Tan forta, tan a prop, ha mort als 90 anys. També va participar en pel·lícules El setè segell, La deu de la donzella, L'exorcista o Hannah i les seves germanes. Més recentment l'actor també va formar part del repartiment d'una de les últimes entregues de la saga Star Wars i va participar en diversos capítols de la popular sèrie Joc de trons.









Ha estat la seva dona, Catherine von Sydow, la qual ha confirmat, "amb gran tristesa" la mort de l'actor al setmanari Paris Match. "Amb el cor trencat i una tristesa infinita, tenim el dolor extrem d'anunciar la partida de Max von Sydow el 8 de març de 2020", va afirmar l'esposa de l'actor.





Kursk, un film estrenat el 2018 que relata la tragèdia del submarí nuclear rus K-141 Kursk, ha estat el seu últim film a veure la llum, encara que en 2018, encara que Max von Sydow té encara una pel·lícula pendent d'estrena, Echoes of the Past , un drama dirigit per Nicholas Dimitropoulos.