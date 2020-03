Rosalía Fernández Alaya, nova presidenta del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació

El Grup Europeu de Magistrats per la Mediació (GEMME) ha triat Rosalía Fernández Alaya com a nova presidenta i, per primera vegada, la secció espanyola és majoritària en l'òrgan de govern europeu.





Així es va acordar en l'Assemblea General del 7 de març celebrada a París. Es tracta d'una reunió bianual en la qual participen representants de 29 països que integren l'entitat.





En el nou Consell d'Administració figuren també dues magistrades espanyoles, Lourdes Arastey per a assumptes europeus i Carme Guil com a tresorera adjunta.





La presidenta de l'últim mandat, la magistrada francesa Béatrice Brenneur queda com a Presidenta d'Honor.





La propera reunió del Consell d'Administració tindrà lloc a Granada el dia 26 de setembre de 2020.





Rosalía Fernández Alaya és magistrada a l'Audiència Provincial de Las Palmas. Cordovesa de naixement, ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional a Canàries, on va començar com a jutge a Telde (1987), compaginant la seva carrera judicial amb diferents col·laboracions docents a la Universitat de Las Palmas (ULPGC), la Universitat de la Llacuna (ULL) i l'Institut Canari d'Administració Pública (ICAP), així com en diverses institucions nacionals i internacionals, davant les que desenvolupa una activa tasca pro drets humans i pro mediació.





Va ser la primera dona a Espanya escollida com a membre de sala de govern en un Tribunal Superior de Justícia (1989, Canàries).