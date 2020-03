Nou de cada deu desaparicions es resolen abans d'un mes

Els Mossos d'Esquadra van gestionar el 2019 un total de 4.378 desaparicions de persones, el que suposa una mitjana de 365 al mes, de les quals el 94% es va resoldre abans d'un mes, ha informat la Conselleria d'Interior en un comunicat.









El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha assistit aquest dilluns a l'obertura de l'acte institucional del dia de les persones desaparegudes, on ha recordat que aquest acte és fruit d'una moció aprovada al Parlament amb l'objectiu de "millorar la gestió de casos de persones desaparegudes i l'acompanyament i ajuda als seus familiars".





De el total de desapareguts el 2019, un 35% corresponen a menors d'entre 13 i 17 anys -sis de cada deu dones- i un 5% són majors de 65 anys -set de cada deu homes-, i dels 2.528 desapareguts d'entre 18 i 64 anys, el 63% patia algun tipus de malaltia mental i el 86% és reincident.





La majoria de persones es van localitzar en el mateix lloc en què havien desaparegut i habitualment tornen de forma voluntària: un 72% van aparèixer voluntàriament durant els primers quatre dies, i un 86% a la primera setmana.





Per sexes, les dones que van tornar voluntàriament són un 53,5% i els homes, un 43,5%; per edats, el 58% dels joves d'entre 11 i 20 anys van tornar per voluntat pròpia, mentre que de la resta d'edats ho van fer gairebé el 40%.





El conseller, que ha agraït la tasca d'entitats i voluntaris com Inter-Sos i Afades, ha sostingut estan posant "els cinc sentits" i el seu coneixement per resoldre cada cas el més aviat possible.