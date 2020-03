Bosch presenta la seva dimissió com a conseller després del cas d'assetjament sexual del seu cap de gabinet

El republicà Alfred Bosch ha presentat aquest dilluns la seva dimissió com a conseller d'Acció Exterior de la Generalitat després el presumpte cas d'assetjament sexual per part del seu ja excap de gabinet, Carles Garcias, que va ser cessat al gener per aquest cas.













Ho ha anunciat en roda de premsa després d'una reunió de l'Executiva Nacional d'ERC al costat de la secretària general adjunta i portaveu de el partit, Marta Vilalta: "La situació creada en les últimes hores s'ha fet insostenible i tinc molt clar que faig més servei marxant que quedant-me".









Bosch va cessar Garcias per casos de presumpte assetjament sexual, malgrat que al principi i quan li ho va demanar ERC, el conseller va ser reticent a fer-ho i va plantejar reubicar-lo en un altre càrrec de la Generalitat.





Bosch ha reconegut que no ha sabut gestionar aquest cas de presumpte assetjament sexual prou bé i s'ha disculpat: "He intentat resoldre un cas de presumptes assetjaments de la millor manera que he cregut. Ho he fet des de la lleialtat a ERC i també amb la lleialtat d'ERC cap a a mi. Segurament no ho he sabut fer prou bé ni prou ràpid".





"Ho lamento, sobretot per la indefensió de les dones que han estat víctimes. Ho lamento molt. És clar que em toca assumir tota la responsabilitat del que ha succeït en el Departament d'Acció Exterior", ha afirmat.





Bosch ha recordat que va entrar en política fa nou anys al costat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, al qual li va prometre "que no venia a destorbar, sinó a servir a una causa i a un país immensament més grans que ningú".





També ha volgut posar en valor l'"any de treball intens" al capdavant de la Conselleria, ja que destaca que s'han desplegat 15 delegacions a l'estranger i s'ha fet l'augment més gran en el Pressupost de cooperació.





"Avui he presentat la meva dimissió com a conseller demanant que s'accepti. Agraint l'ajuda i l'estimació de totes aquelles persones que m'han acompanyat al llarg d'aquesta experiència laboral. Visqui Catalunya lliure!", ha conclòs.