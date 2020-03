Madrid també suspèn les classes durant 15 dies

La Comunitat de Madrid ha decretat la suspensió de les classes en els centres escolars i universitats durant els pròxims quinze dies a causa del coronavirus.









El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que s'ha elevat l'escenari d'alerta contra el coronavirus, passant de contenció a "contenció reforçada", que conté mesures addicionals, com la suspensió de totes les classes de 0 anys fins a la universitat a Madrid, Vitòria i Labastida, ja que són "zones amb índex de transmissió alt".





Així ho ha avançat Illa en roda de premsa després de la celebració per videoconferència d'un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) extraordinari, en el qual autoritats sanitàries del Ministeri i de les comunitats autònomes han abordat la pertinència de noves mesures per a atallar el brot de coronavirus.













La Comunitat de Madrid ha decidit tancar durant els pròxims 15 dies tots els centres escolars i universitats davant el ràpid creixement de positius a la regió. Així, s'uneix al Govern Basc, que ha suspès aquest matí tota l'activitat educativa a Vitòria durant dues setmanes. El tancament a Madrid i a la ciutat basca inclou centres docents de tota mena, tant públics com privats i de totes les etapes.





Els casos comptabilitzats a Espanya per Covid-19 s'eleven a 1.204, segons el balanç oficial que facilita el Ministeri de Sanitat cada tarda a les 18.00 hores. Són 205 casos més que en el recompte ofert aquest migdia. Fins al moment, 29 persones han mort, dotze més que aquest diumenge, 30 s'han curat i 24 en l'UCI.





La Comunitat de Madrid és la que acumula el major nombre de positius, amb 577; seguida del País Basc (149, concentrats especialment a la província d'Àlaba), La Rioja (102), Catalunya (101), Andalusia (54), Comunitat Valenciana (37), Castella i Lleó (33), Aragó (30), Castella-la Manxa (26), Canàries (22), Galícia (19), Cantàbria (12), Navarra (12), Balears (11), Astúries (7), Extremadura (7) i Múrcia (5). Ceuta i Melilla continuen sense registrar casos.





TELETREBALL I FLEXIBILITAT HORÀRIA





Com a recomanacions, les comunitats autònomes i el Ministeri han acordat en les zones d'alt risc que es realitzi teletreball sempre que sigui possible, revisar i actualitzar els plans de continuïtat de l'activitat laboral davant emergències, flexibilitat horària i possibilitat de torns escalonats per a reduir les concentracions de treballadors i afavorir les reunions per videoconferència.





Per part seva, en tot el territori espanyol s'anima als ciutadans al fet que es fomenti la cura en els domicilis de les persones grans, evitar els viatges que no siguin necessaris, o que les persones amb símptomes similars al coronavirus (tos o febre, entre altres) romanguin en el seu domicili, evitat acudir a centres sanitaris i al seu lloc de treball.





També s'ha adoptat un consell a totes les persones majors que pateixen malalties cròniques, pluripatològics o amb inmunosupressió congènita o adquirida que limitin les sortides de la seva llar o residència. En qualsevol cas, es prefereix que evitin llocs concorreguts en els quals no és possible mantenir la distància de seguretat interpersonal d'almenys un metre.





En aquest context, s'ha decretat que el partit de futbol entre Sevilla CF i Roma, que s'ha de celebrar a la ciutat sevillana, sigui a porta tancada, tal com va ocórrer amb el València CF enfront del Atalanta de Bèrgam i altres esdeveniments esportius similars. Illa també ha assegurat que s'han pres mesures per a garantir que existeixi el suficient material sanitari en els centres per a tractar a tots i cadascun dels pacients.





MADRID





La presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso, ha informat del tancament de centres escolars en la roda de premsa posterior al Consell de Govern extraordinari, que s'ha celebrat en la tarda d'aquest dilluns en la Reial Casa de Correus, i després de comunicar-se als representants dels grups parlamentaris.





A la regió s'han detectat un total de 578 casos i 17 morts per Covid-19 a la regió. D'aquests, segons ha desgranat la dirigent madrilenya, el 5 per cent estan ingressats en l'UCI, el 15 per cent presenten un quadre lleu i el 80 per cent tenen infeccions lleus.





"El Govern ha autoritzat algunes restriccions que sento comunicar-los però que són imprescindibles. Demanem la col·laboració de la població i especial cura per al sector de major risc, que són els majors. No ha estat fàcil prendre aquestes decisions però entenem que la salut pública aquesta per sobre de tot", ha manifestat.





TRANSPORT





La Comunitat de Madrid esperarà a avaluar com afecta la mobilitat a la regió el cessament de l'activitat educativa per analitzar si és necessari "prendre altres decisions" i establir alguna restricció en matèria transports, mesura que descarta "de moment".





Segons ha explicat el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, no s'han aplicat cap limitació en aquest sentit. Així, ha explicat que el que recomana el Govern regional a l'hora de viatjar en transport públic és extremar la cura higienicosanitària.





L'Executiu autonòmic ha plantejat aquest dilluns el cessament educatiu a partir d'aquest dimecres i un reforç sanitari per a fer front al coronavirus a Madrid, que és el principal focus del país amb 577 casos confirmats.