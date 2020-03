Itàlia suspèn totes les activitats esportives fins al 3 d'abril

El Comitè Olímpic Nacional Italià (CONI) ha anunciat la suspensió de "totes les activitats esportives" al país fins al proper 3 d'abril, com a mesura per contenir l'expansió del brot de coronavirus, i ha sol·licitat a el primer ministre, Giuseppe Conte, que emeti un "decret específic" que permeti parar competicions nacionals com la Sèrie A.









"Confirmant que en cada acció i circumstància la protecció de la salut és la màxima prioritat de tots, el CONI va establir per unanimitat que totes les activitats esportives en tots els nivells estan suspeses fins al 3 d'abril del 2020", assenyala el comunicat de l'organisme després d'una reunió celebrada al Fòrum Itàlic.





A l'assemblea, organitzada pel president del CONI, Giovanni Malago, i a la qual van assistir representants de les Federacions d'Esports d'Equip, s'ha acordat demanar a Govern italià, concretament al primer ministre, que emeti "un decret específic" que permeti complir la decisió presa aquest dilluns.





S'obligaria així a la suspensió de competicions com la Sèrie A, que de moment es manté en marxa amb gran part dels partits jugant-se a porta tancada, sobretot al nord de país. A més, demana a les regions que dictin ordenances que s'ajustin als decrets del primer ministre per "no crear decisions divergents en els diversos territoris".





No obstant això, recorda que les competicions internacionals, tant per clubs com per equips nacionals, "no entren dins de la disponibilitat jurisdiccional" del CONI, i, per tant, "no poden ser regulades per les decisions d'avui". En aquest punt entrarien tornejos com la Lliga de Campions o la Lliga Europa.