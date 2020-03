Itàlia pren mesures, i la Unió Europea?

Un país sobirà engrandeix la seva història quan es veu amenaçat i els seus dirigents assumeixen les seves responsabilitats davant els seus ciutadans. Això ha passat en les últimes hores amb el coronavirus i les decisions del Govern italià que, veient el que passava al nord més industrial del seu territori, ha tirat per la via del mig i ha agafat, com diem aquí, el toro per les banyes.









A nosaltres amb altres frases més suaus i prudents, no ens quedarà altra, que tirar-nos a la piscina encara que estigui completament gelada. Ja hem començat tancant les escoles de Madrid i traient a la gent del carrer a Haro. Començar per tancar el Nou Camp i jugar a porta tancada demostraria que a Catalunya juguem en una altra lliga quan es parla de salut i seguretat ciutadana. El Barça ha de prendre la iniciativa, ara que va líder a LaLiga i es juga la classificació a la Champions, perquè d'aquesta manera la resta del futbol, amb Tebas o sense Tebas, li seguirà perquè amb una cosa així dóna exemple de lideratge.





L'Ajuntament de Barcelona poc haurà d'oposar-se ja que el tinent d'alcalde, el socialista Jaume Collboni, està en quarantena --se suposa que perquè surt i treballa amb la gent, que és el que s'espera d'un bon polític. Li desitgem que es recuperi en 14 dies i que torni a seguir treballant dur perquè és un bon polític, tot i que encara no hagi convençut els electors enganyats per una Alcaldessa actriu, que només fingeix i promet el que després no compleix... que li diguin als restauradors o a les persones a les que va prometre un habitatge digne i encara esperen. Tot arribarà.





Però tornant a Itàlia, on ningú s'explica el perquè de tants casos d'infecció al seu territori, cal pensar que a la reunió en streaming de la resta dels mandataris europeus es va a parlar amb contundència del tema italià, i després del francès, de l'alemany o de l'espanyol, que vénen a continuació. Europa camina cap a una pandèmia encara més gran i és imprescindible que tots els seus governs adoptin una política comuna que ens salvi d'una tragèdia certa, no només en l'econòmic sinó, sobretot, en el tractament i cura del coronavirus.





Això és Europa i Brussel·les es juga la seva credibilitat política davant totes les europees i europeus. Per a què recapta tants impostos, si en una situació com aquesta els seus mandataris s'encongeixen i no diuen res... absolutament res? Vinga, Senyors de la Comissió, que ja toca.