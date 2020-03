Després de la sentència de Fórum Filatélico, podran recuperar els seus diners els estafats?

Després que la Sala Penal del Tribunal Suprem fes pública la sentència del 'cas Fórum Filatèlic', en què ratificava que els fets provats per l'Audiència Nacional constituïen un delicte d'estafa, ¿com quedarà ara la situació per als afectats?





En total, més de 250.000 famílies es van veure afectades per les pèrdues dels seus estalvis i inversions en 2006 després que Fórum Filatélico fes implosió. Entre aquesta data i la sentència, els afectats han rebut dos pagaments. Un primer d'un 10% de la seva total defraudat, al qual es va sumar posteriorment un altre 10,5%. Finalment, recentment l'Administració Concursal (la societat segueix sense estar liquidada), va acordar la devolució d'un altre 3% dels diners.









No obstant això, la sentència en si mateixa només procurarà per als estafats la satisfacció moral de veure condemnats als defraudadors, però no els garanteix que puguin recuperar una altra part del seu patrimoni.





Però segons explica una font consultada pel digital 'Moncloa', sí que s'obre una porta perquè "els afectats per l'estafa piramidal de Fórum Filatélico puguin reclamar una indemnització que ascendeix al total de les quantitats lliurades a l'entitat, descomptant el que ja hagin rebut després d'haver-se produït la liquidació d'aquesta companyia".





Tot i que el forat de l'estafa piramidal --pròxim als 2.000 milions d'euros-- impedeix que pugui ser recuperat tots els diners defraudats. L'única possibilitat que des de l'Associació per a la Defensa de Consumidors i Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae) es planteja és que la intervenció de l'Estat pugui rescabalar els demandants.





La sentència condemna en ferm a 16 responsables del fons amb penes que oscil·len entre els 6 mesos de presó i els 11 anys i 10 mesos de presó, aquesta última imposada a l'expresident de Fórum Filatélico Francisco Briones per delicte continuat d'estafa agreujada en concurs amb insolvència punible i continuat de falsejament de comptes anuals, així com blanqueig de capitals, pel qual és condemnat a més a pagar una multa de 49,7 milions d'euros.





El seu ponent, el magistrat Miguel Colmenero, estableix que la indemnització a les víctimes de l'estafa de la qual han de respondre els acusats Briones i Juan Ramón González Fernández (exassessor jurídic de l'empresa), i subsidiriamente Fórum Filatélico, es determinarà en execució de sentència en atenció al total de les quantitats efectivament lliurades pels clients a Fórum Filatélico, minorada en les quanties percebudes pels perjudicats amb motiu de la liquidació de la companyia, i sense comptar els interessos pactats que no haguessin estat abonats.