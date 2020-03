La suspensió de mítings obre la porta a un ajornament de les eleccions gallegues pel coronavirus

Tothom està penden de les mesures que anunciï el Govern d'Espanya aquest migdia, però cada vegada són més les indicacions que les eleccions gallegues es veuran afectades. Almenys la campanya i és possible que, també, en conseqüència, la mateixa jornada electoral.





Així li ho han indicat a Galiciapress diversos partits polítics gallecs. A l'espera que la Moncloa mogui fitxa, totes les mirades es dirigeixen cap a Alberto Nuñez Feijóo.









El líder d'el PPdeG va parlar aquest matí per anunciar "nova mesures" després d'una propera reunió de Comitè interdepartamental de la Xunta sobre el coronavirus. Feijóo ha destacat que Galícia segueix que la taxa de contagis és "inferior" a altres autonomies. Això sí, el mandatari assenyala també que això pot canviar en les pròximes setmanes.





Cal tenir en compte que ara mateix hi ha el triple de casos confirmats a Galícia que dilluns, 18. És molt probable que augmentin en les pròximes hores.





Davant d'aquesta circumstància, el PP ja ha posat en dubte el seu gran acte electoral previst per a aquest dissabte. Més de 4.000 persones estaven convocades a una romeria a Touro.





A més, el coronavirus ja deixa efecte en la política. El contagi del número dos de Vox Javier Ortega Smith mostra que potencialment perillós pot ser per a un polític i els seus seguidors realitzar actes multitudiaris.





Són factibles unes eleccions electorals sense una campanya presencial? Difícilment, indica a Galiciapress fonts de diversos partits de l'oposició. Argumenten que, si no hi ha suspensió de la campanya, al menys es necessita precisar quin tipus de mítings es poden fer.





A Galícia per ara no hi ha mesures dràstiques, però pot haver-les. Feijóo ha netejat la seva agenda aquesta tarda.





Galícia registra per ara 18 casos, però hi ha altres 10 que han donat positiu en una primera anàlisi.