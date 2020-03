El govern cancel·la els vols a Itàlia i el Congrés redueix la seva activitat parlamentària

La Junta de Portaveus de Congrés ha decidit de forma unànime cancellar les comissions excepte la de dijous de sanitat on està previst que comparegui el ministre de Sanitat, Salvador Illa i doni explicacions a tots els grups. D'altra banda s'ha filtrat a la premsa que el Govern preveu cancellar tots els vols amb connexió a Itàlia com a mesura per augmentar el nombre de contagis a Espanya.













La presidenta de Congrés, Meirtxell Batet, ha anunciat en roda de premsa aquest dilluns les tres mesures que el Congrés prendrà davant les nova situació en relació al coronavirus.





En primer lloc donat que hi ha un contagi en el tercer grup de l'oposició de Congrés, VOX, que ja anunciat que "en bloc no assistiran a cap comissió de Congrés pel positiu donat per Smith i atès que van tenir un acte multitudinari aquest diumenge, per prudència i seguir les recomanacions sanitàries i atès que suposa la seva no assistència una reducció de la legitimitat democràtica en la presa de decisions de Congrés suspenem al mínim les mateixes".





Com a segona mesura Batet ha dir que "mantenim la compareixença del Ministre de Sanitat en la comissió per informar la societat de com avança la situació epidomiologica del coronavirus"





A més com a tercera decisió la junta de portaveus "estudiarà les mesures per garantir el normal funcionament de Congrés. Volem funcionar amb total normalitat i legitimitat democràtica i que el país no perdi la pluralitat. Per això es reunirà aquest dijous la Junta de Portaveus per abordar aquestes decisions sobre el ple de la setmana que ve i que estigui es pugui produir amb totes les garanties ".