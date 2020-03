Podem suspèn l'Assemblea Ciutadana per reelegir Iglesias pel covid-19

Podem ha decidit suspendre, amb motiu de l'expansió del coronavirus, l'acte amb la militància convocat per al dissabte 21 de març a la Coberta de Leganés (Madrid) que tenia previst servir per proclamar la previsible reelecció de Pablo Iglesias com a secretari general de la formació i la resta de resultats de la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal -coneguda col·loquialment com Vistalegre III-.



Això sí, el partit morat ha deixat clar que sí manté les votacions telemàtiques programades entre el 14 i el 20 de març per renovar els òrgans de direcció del partit morat, així com els seus estatuts, per la qual cosa el procés assembleari que va començar al gener segueix el seu curs.



SEGUINT LES RECOMANACIONS SANITÀRIES



Així ho ha anunciat el secretari d'Organització de Podem, Alberto Rodríguez, en un missatge que ha difós a través de les xarxes socials, en què assegura que han pres aquesta decisió "seguint indicacions de les autoritats competents".



D'aquesta manera, Podem no suspèn la seva assemblea, només l'acte final de proclamació de resultats. "El procés de l'Assemblea, en ésser telemàtic, seguirà el seu curs amb normalitat i els resultats de la votació seran publicats en les dates previstes", ha explicat.









La formació morada va començar la setmana passada a distribuir les entrades per a aquest partit, que estava pensat per servir de tancament del procés assembleari iniciat al gener, amb l'anunci dels resultats d'aquestes votacions online per renovar la direcció i els estatuts.