El jugador de el Barça Umtiti haurà de pagar 32.900 euros per danys a casa de lloguer

El Jutjat de Primera Instància 1 d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha condemnat a el jugador de l'FC Barcelona Samuel Umtiti a pagar 32.936,38 euros per danys i desperfectes a la casa on vivia com a inquilí, i dels quals ja ha abonat 13.814,41 euros.













La sentència publicada aquest dimarts assenyala que Umtiti haurà de pagar els 19.121,97 euros restants "en concepte d'indemnització per danys i perjudicis causats" en l'habitatge de Sant Just Desvern (Barcelona) on residia.





A l'inspeccionar l'habitatge es van trobar mobles trencats, faltaven trossos de gespa, les plaques de la cuina estaven cremades, i els perits van constatar "falta de manteniment i molt poca cura amb un mal ús de l'mobiliari, electrodomèstics, terres, sostres, parets i jardí de la casa ".