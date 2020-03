El carrer Pelai quedarà amb un carril de circulació per obres de FGC

El carrer Pelai quedarà amb un únic carril de circulació a partir d'aquest diumenge 15 de març per les obres de prolongació de les vies i les andanes de l'estació de Plaça Catalunya, de la línia Barcelona-Vallès, que porta a terme Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).









El carril que quedarà operatiu al carrer Pelai estarà destinat principalment a el transport públic, al veïnat, a vehicles d'emergències i de mercaderies, i aquests últims hauran d'entrar al carrer Pelai per la Ronda de Sant Antoni en horari restringit, ha informat el Ajuntament de Barcelona aquest dimarts en un comunicat.





El trànsit que tingui com a destinació les Rambles, i que fins ara baixava pel carrer Balmes fins Pelai, es desviarà per Gran Via-Rambla Catalunya, que s'habilitarà en sentit descendent des de la Gran Via fins Pelai; i els vehicles privats que es dirigeixin a Via Laietana seran desviats per la Gran Via-Pau Claris.





Els vehicles que podran circular en sentit descendent per Balmes seran els autobusos i aquells que tinguin com a destinació carrer Bergara: vehicles de veïns, mercaderies i els que hagin d'accedir a aparcaments subterranis.





La intervenció també comportarà l'anul·lació del pas de vianants que connecta la Rambla amb el costat Llobregat de plaça Catalunya, i es pintarà un nou pas al carrer Pelai, a la banda dels accessos de metro i FGC.





Els autobusos que realitzen part del seu itinerari per l'àmbit afectat patiran variacions de recorregut i alguna modificació de les parades habituals, que es traslladaran a el punt més proper possible; a més, la Zona Bus de plaça Catalunya també quedarà afectada per les obres.