Es reinventa l'antiga CDC amb el grup de Poblet?

Els dies van passant i la convocatòria de noves eleccions a Catalunya previsiblement per a l'octubre està més a prop. Això vol dir que els partits mouen fitxa de cara a aconseguir més vots. Alguns d'ells ho fan a cost d'altres partits, atès que l'abstenció seguirà sent el gran problema de qualsevol dels comicis que se celebrin: municipals, generals, autonòmics i europeus. És la gran assignatura de la democràcia i cap partit ha trobat la vareta màgica que l'esborri de mapa.





Amb aquest panorama, les formacions polítiques catalanes ja han iniciat les seves respectives estratègies de cara a afrontar uns comicis que alguns han qualificat com plebiscitarios. Les diferències manifestes públicament entre els dos partits que governen Catalunya han anat empitjorant cada dia més per l'actitud de Puigdemont de voler controlar el moviment independentista, que s'ha anat dividint cada vegada més. Al fugit no li agrada ERC i sembla que ara tampoc l'ANC, després de manifestar la seva presidenta la possibilitat que l'entitat "social" es presenti a les eleccions, i així es van creant o reconvertint ens com a contrapès als ja establerts en l'òrbita independentista. Es tracta d'una maniobra que no agrada tampoc al PDeCAT, que porta temps donant-li voltes a trobar la millor manera sense que hi hagi ferits, però sembla impossible tallar el cordó umbilical de qui s'ha proclamat salvador de la pàtria i de qui s'ha fet amo i senyor de part del partit ex convergent i de la totalitat de JXC, tenint diversos peons a les seves ordres: Eduard Pujol, Elsa Altadi i Albert Batet, entre d'altres.









Mentre els problemes creixien en aquesta parcel·la independentista, polítics significatius de l'ex Convergència posaven el crit al cel per la deriva de la formació. Alguns han marxat, altres han creat petits partits. L'últim és la creació d'un nou partit impulsat pel grup de Poblet, ex de CDC i algun socialista. La nova formació es defineix com a catalanista, sobiranista, modereu i contrària a la via unilateral. No sona a l'antiga CDC?





El grup de Poblet vol incorporar a la possible plataforma de partits catalanistes a Units per Avancar, així com al partit de Fernández Teixidó, Lliures, que segueix donant-li voltes al projecte, però ja se sap com és Fernández Teixidó.





Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Lluís Recoder i Marta Pascal han participat en les diferents reunions del grup de Poblet i és més que probable que s'integrin en el nou partit, si no es produeix un canvi radical en el PDeCAT que lidera Bonvehí, qui en la seva última trobada amb Puigdemont per aclarir la situació de dualitat de partits va sortir tan decebut que fins avui, segueix sense fer declaracions i parlar del tema.





Mentre tot això passa, Quim Torra segueix el full de ruta marcat pel seu cap de desgast a la formació republicana. Aquest dilluns, ha aconseguit una gran victòria fent que el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, presentés la seva dimissió per l'escàndol d'assetjament sexual del seu excap de gabinet. Un cas que en res beneficia el partit de Junqueras.





Els propers mesos seran de gran intensitat, no només per la situació del coronavirus -aquí haurà d'espavilar la consellera de Salut d'ERC- sinó per tots els torpedes que aniran apareixent fins al dia de la celebració electoral.





Com deia Winston Churchill, "la política és gairebé tan emocionant com la guerra i no menys perillosa. En la guerra podem morir un cop, en política, moltes vegades".