Jordània, entre els països que prohibeixen els viatges des de i cap a Espanya pel coronavirus

El Govern de Jordània ha anunciat un veto imminent als viatges amb sortida o destí de diversos països afectats pel brot de nou coronavirus, entre ells Espanya. La mesura entrarà en vigor dilluns que ve, segons el ministre de Sanitat, Saad Jaber.









Les noves ordres afecten també França, Alemanya, el Líban i Síria. A més, es tancaran les fronteres terrestres amb Israel i l'Iraq, tot i que en aquest cas sí es permetrà el transport de rodalies, mentre que es prohibiran les connexions marítimes amb Egipte i es reduiran les aèries a la meitat.





El Govern ha confirmat únicament el cas d'un jordà que ha donat positiu per al coronavirus, tot i que les autoritats han ordenat a gairebé 300 persones que romanguessin en quarantena.





Al menys 219 ja han donat negatiu en les proves realitzades en els últims dies.





ISRAEL





Per la seva banda, Israel ha estès les restriccions d'ingrés a tots els països del món: els residents a Israel que arribin hauran de guardar aïllament al seu domicili durant 14 dies i els viatgers sense domicili a Israel no podran entrar, segons ha informat l'Ambaixada de Espanya en aquest país.





A més, el Ministeri de Salut de la República de Xipre ha establert tres categories de risc per a les persones que han viatjat a l'estranger en els 14 dies anteriors. Espanya està en la segona i els viatgers hauran autoaillar-se durant un període de 14 dies. Per això, el Ministeri espanyol d'Exteriors recomana a tots els espanyols que no resideixin a Xipre que posposin de moments seus viatges.





Pel que fa a la regió administrativa especial de Hong Kong, ha decidit que tots aquells viatgers que hagin estat en els 14 dies anteriors a les comunitats autònomes de Madrid, País Basc i La Rioja seran sotmesos a 14 dies en quarantena en centres habilitats a l'efecte.





La mesura, que entrarà en vigor el 14 de març, no fa distinció entre residents i no residents i no es permet la quarantena en el propi domicili o en hotel. Aquestes restriccions no s'apliquen a passatgers en trànsit aeroportuari. Així mateix, les autoritats locals recomanen evitar tot viatge no essencial a Madrid, el País Basc i la Rioja, segons ha publicat Exteriors al seu web.





EGIPTE





A Egipte, els viatgers procedents d'Espanya, en arribar, són sotmesos a controls de temperatura i han de completar un formulari d'observació sanitària amb informacions que permetin a les autoritats egípcies realitzar algun tipus de seguiment durant la seva estada.





Igualment, l'Ajuntament de Moscou va decidir el dia 5 que tots els viatgers que arribin de la Xina, Corea de Sud, l'Iran, Itàlia, França, Alemanya, Gran Bretanya, Estats Units, Noruega, Suïssa i Espanya, han de, un cop a Moscou, entrar en règim d'auto-aïllament durant 14 dies, sense rebre visites, i comunicar la seva arribada i el seu país de procedència a Departament Municipal de Sanitat.





La infracció d'aquesta normativa pot ser sancionada amb multes i, fins i tot, fins amb cinc anys de presó. L'observança de la quarantena serà vigilada amb càmeres, algunes dotades de reconeixement facial i, en cas de detectar-se una infracció, es podrà internar l'infractor en un centre d'observació.





En Kazakhstan, les persones en els 14 dies anteriors hagin estat en un país amb casos confirmats de coronavirus seran objecte d'un seguiment mèdic a distància durant 24 dies des de la seva entrada a Kazakhstan, per a això hauran de donar les seves dades a les autoritats i rebran una trucada diària.