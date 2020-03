L'exministra Carmen Montón, que va dimitir per possible plagi, ambaixadora observadora a l'Organització d'Estats Americans

L'exministra Carmen Montón serà la nova ambaixadora observadora permanent davant l'Organització d'Estats Americans (OEA), amb seu a Washington.









El nomenament de qui va ser ministra de Sanitat i Benestar Social amb el primer govern de Pedro Sánchez ha estat aprovat aquest dimarts per Reial Decret al Consell de Ministres.





Montón va dimitir com a ministra després de les informacions difoses per irregularitats en el màster cursat a la Universitat Rei Joan Carles i d'un possible plagi en el seu Treball de Fi de Màster (TFM).





Montón es convertirà amb aquest nomenament en la quarta ambaixadora 'política', no pertanyent a la carrera diplomàtica, nomenada per Pedro Sánchez, després de Manuel Escudero, ambaixador davant l'OCDE; Andrés Perelló (UNESCO) i Ángel Ros (Andorra).





Espanya té estatus d'observador davant l'OEA, actualment liderada per l'uruguaià Luis Almagro, que s'ha posat en primera fila contra el Govern veneçolà de Nicolás Maduro i el bolivià d'Evo Morales.