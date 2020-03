Telefónica afegeix 30 GB gratis al mes durant el brot de coronavirus

Telefónica afegirà 30 GB cada mes als seus clients de Fusió i de telefonia mòbil durant dos mesos sense costos addicionals i incrementarà de manera gratuïta la seva oferta de continguts, especialment infantils i esdeveniments esportius mentre duri la crisi per la propagació del coronavirus, segons ha anunciat el president executiu de la companyia, José María Álvarez-Pallete, qui ha destacat que la comunicació és "veritablement crítica" en moments de crisi com aquest.













En una entrada al bloc de Telefónica, Álvarez-Pallete ha anunciat un seguit d'iniciatives posada en marxa per l'operadora que inclouen garantir les comunicacions, fomentar el teletreball, adoptar mesures que beneficiïn als seus clients i posar les seves capacitats al servei de les administracions per contribuir als esforços per contenir el brot.





Entre les mesures de les que es beneficiaran els usuaris de l'operadora mentre duri la crisi del coronavirus s'inclou l'increment "sense cap cost addicional" dels gigues de què gaudeixen els seus clients de Fusió i els de telefonia mòbil de Movistar, que comptaran amb 30 GB addicionals cada mes, durant dos mesos.





Per tal de facilitar l'esbarjo i entreteniment a la llar, Telefónica augmentarà de manera gratuïta la seva oferta d'entreteniment mitjançant el reforç dels continguts, especialment continguts infantils i esdeveniments esportius, accessibles a través de l'aplicació Movistar + Lite, on els clients i no clients podran gaudir d'un mes gratis.





En aquesta línia, la companyia de telecomunicacions posarà a disposició dels seus clients de l'oferta convergent Fusió, també de forma gratuïta, l'aplicació Movistar Júnior amb contingut especial per als més petits de la casa. "En funció de l'evolució del brot a cada país, adoptarem mesures similars en altres regions on operem", afegeix Álvarez-Pallete.