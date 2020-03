Naturgy estén el teletreball i la flexibilitat horària pel coronavirus

Naturgy posat en marxa de forma temporal el teletreball entre els seus treballadors amb fills menors de 16 anys i amb persones dependents al seu càrrec amb l'objectiu de fer front al coronavirus









De cara a la Junta General d'accionistes de la companyia convocada per al proper 17 de març, l'energètica recomana el seguiment per web i facilitar la delegació de vot per a tots els accionistes amb l'objectiu de reduir al mínim la seva presència física a l'Assemblea.





En el cas concret, de les mesures internes de conciliació, s'implanten, de manera temporal, en línia amb les recents decisions adoptades per les autoritats en diverses comunitats autònomes, com el tancament de centres docents.





El grup presidit per Francisco Reynés estén la flexibilitat horària a tot Espanya, estigui o no afectada la zona per la mesura del tancament dels centres educatius i altres centres assistencials.





Així mateix, es manté pel grup la prohibició de realitzar els viatges internacionals i s'han llançat noves limitacions per als desplaçaments dels seus empleats en territori nacional, així com recomanacions per a trasllats personals.





De fet, ja durant els últims dies la companyia ha fomentat la utilització de tots els mitjans telemàtics que el grup posa a disposició dels seus col·laboradors (telepresència, videoconferència, teleconferència, etc.).