L'Òpera de Los Ángeles dóna credibilitat a les acusacions contra Plácido Domingo

L'Òpera de Los Ángeles --LA Opera-- ha anunciat aquest dimarts que la investigació interna per les acusacions per presumptes assetjament sexual contra el que va ser director general de la institució, el tenor espanyol Plácido Domingo, conclou que aquestes són creïbles.





En un comunicat, l'Òpera ha informat de la conclusió de la investigació "exhaustiva i independent" duta a terme sobre la conducta de Plácido Domingo després de la realització de més de 44 entrevistes, entre elles dues suposades víctimes, i l'examen de milers de documents dels més de 500.000 reunits.





L'equip d'investigació va rebre una desena de denúncies per conducta inapropiada contra el tenor espanyol des del seu nomenament com a assessor artístic en 1986 fins a la seva renúncia com a director general el 2019 i dels seus testimonis es reflectia que algunes d'elles no s'havien sentit "incòmodes" davant el comportament de Plácido Domingo fins a altres que descrivien "traumes significatius".









"Les acusacions eren creïbles, en part a causa de les similituds en els seus relats", conclou al respecte la investigació, que indica que algunes de les persones consultades havien declinat denunciar causa de la "importància" i poder del tenor.





Durant el procés d'investigació també es va consultar al propi tenor, que va cooperar en tot moment amb la mateixa i va negar totes les acusacions. Així, Plácido Domingo va defensar que totes els contactes que va mantenir van ser consentits.





La investigació assenyala que va trobar sincer el testimoni de Plácido Domingo en negar un comportament inadequat però subratlla que també va percebre que altres vegades les seves negacions eren "menys creïbles o faltes de coneixement".





Així mateix, de les múltiples entrevistes de les persones involucrades en el procés de càsting en l'òpera no va trobar cap prova que comprometés a l'haver o que es prenguessin represàlies contra alguna dona per no haver-la contractat "especialment perquè el càsting i altres decisions de contractació són complexes , específiques de l'actuació i determinades per múltiples persones".





En qualsevol cas, l'equip d'investigació ha conclòs que les polítiques i procediments d'assetjament sexual a la institució operística "són suficients a primera vista" i no ha trobat evidències que es "hagi ignorat, deixat d'atendre o encobert queixes d'assetjament sexual".









No obstant això, sí que va trobar errors en la forma en què la Opera va implementar les seves polítiques, procediments i comunicacions en relació amb l'assetjament sexual per no ser "prou sòlides" i ha aconsellat diverses mesures a la institució per millorar, que ja estan en procés de ser implementades.





LA PETICIÓ DE PERDÓ DE PLÁCIDO DOMINGO





El tenor espanyol, que va dimitir el passat mes d'octubre al capdavant de LA Opera després de la publicació per part de l'agència Associated Press de testimonis de dones que deien haver estat víctimes d'assetjament sexual, va demanar perdó recentment per "el dolor" que va causar i va assegurar que accepta "tota la responsabilitat" per les accions denunciades en els últims mesos.





En un comunicat, va mostrar el seu respecte per les seves companyes de professió, que l'agost de 2019 "es van sentir prou còmodes per parlar" del que ha passat.





"Entenc ara que alguna d'aquestes dones poguessin tenir por per expressar-se honestament perquè els preocupava que les seves carreres es veiessin afectades", ha reconegut.