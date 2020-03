Podem canviarà el seu codi ètic en un Vistalegre "virtual" gestionat pels seus treballadors

Podem evitarà reunir als seus militants a la coberta de Leganés després de la prohibició del ministeri de Sanitat de celebrar reunions amb més de mil assistents en espais coberts pel coronavirus. I la formació canviarà els estatuts interns, limitant el termini d'incompliment de la cúpula "pablista" dels mateixos, i sense que es facin visibles crítiques internes.









El secretari d'organització, Alberto Rodríguez ha anunciat que "el procés de l'Assemblea, a l'ésser telemàtic, seguirà el seu curs amb normalitat i els resultats de la votació seran publicats en les dates previstes".





Així, la cúpula ratificarà el canvi dels estatuts i que contemplen la suspensió del límit salarial i de mandats, a més de l'anul·lació del veto a duplicar càrrecs públics. Després de l'entrada a l'Executiu, dirigents com Iglesias i Irene Montero incumpleixen aquesta norma al sumar més d'un càrrec públic ocupant el càrrec en el govern de coalició i de representant al Congrés com a diputats, cosa que els estatuts actuals prohibeixen expressament.





Des de Podem sostenen que la decisió d'Iglesias d'avançar Vistalegre III va coincidir amb la necessitat de corregir com més aviat aquesta situació perquè els "pablistes" tenen por que aquest incompliment pugui ser impugnat a nivells interns, i obligar Iglesias, Montero i altres dirigents a decidir si estar al Govern o al Parlament o si opten per l'Executiu, el seu futur polític quedaria en mans de Pedro Sánchez, que té plena facultat per prescindir-ne com a president de govern.





Perquè l'important a Podem són els càrrecs, els sous, continuar en la política i el menys important és si es compleixen o no els Estatuts redactats a proposta dels mateixos "pablistes" a Vista Alegre II i que van rebre el rebuig dels Comitès de Garanties territorials i va forçar la dimissió de la presidenta de la Comissió de Garanties Estatal qui va arribar a acusar Echenique d'haver dut al Ministeri un redactat diferent a l'aprovat a l'Assemblea pels inscrits.





ELS MILITANTS CRÍTICS PREPAREN UNA DEMANDA A LA CÚPULA PABLISTA





Mentre tot es consumeixi via telemàtica i amb control "absolut" de les votacions per part dels propis treballadors de la formació morada, un grup de militants prepara una demanda contra Pablo Iglesias i els seus dirigents més afins que denuncia l'incompliment "fragant" dels estatuts de Podem, que al seu torn, infringeix la Llei de Partits Polítics, i demanen al jutge

l'aplicació de mesures cautelars per invalidar la candidatura de Iglesias a Vista Alegre III.





El secretari general podia ajornar el congrés però ha preferir decantar-se per una convocatòria a porta tancada amb connexió per Internet. La clau serà la votació, que tot i que serà telemàtica que tindrà plena validesa jurídica perquè el congrés ha de celebrar-se com més aviat millor per modificar els estatuts fundacionals de Podem i sense visibilització alguna de cap debat o oposició.





Els responsables de les irregularitats en què incorre a dia d'avui la cúpula morada no recauen únicament en la seva cúpula perquè els seus inscrits tenen l'obligació de posar en coneixement dels estaments jurídics qualsevol irregularitat que detectin, perquè en cas contrari, es converteixen en còmplices necessaris de la comissió d'una "irregularitat flagrant" i pública. I qui calla, atorga. Han quedat enrere els temps on l'ètica era la bandera que ondenaba en el partit morat i que va aconseguir il·lusionar els decebuts però és l'hora dels "pillos", dels que miren cap a un altre costat, els que s'autoenganyen i creuen que el millor és el "mal menor" i en aquesta decisió col·lectiva es perden valors com l'honestedat. I la democràcia ja no és tal sinó només una disfressa darrera del qual s'amaga l'autoritarisme més perillós, el subtil, el que passa de puntetes, el qual sembla una cosa que no és.