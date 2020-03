Catalunya entra en fase d'alerta pel coronavirus

El president Quim Torra ha comparegut aquest dimecres per anunciar que Catalunya, arran de l'epidèmia del coronavirus, passa d'una fase de prealerta a una d'alerta, el que comporta l'aplicació d'un seguit de mesures com prohibir que el personal sanitari, d'emergències, o d'atenció en residències de la tercera edat participi en congressos o esdeveniments públics.

















De la mateixa manera, el govern ha anunciat la suspensió de les pràctiques de formació professional als centres sanitaris i de les excursions o sortides programades dels alumnes dels centres escolars o universitats.





Per altra banda, se suspenen o ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que concentrin a més de mil persones. Només serà possible realitzar aquest tipus de reunions si les mil persones només ocupen un terç de l'espai del recinte que aculli l'esdeveniment, per tal de garantir una distància suficient entre els individus.





El president ha admès que es tracta d'una "situació complicada i difícil", que requereix "màxima col·laboració entre ciutadania, institucions i agents socials". Les mesures anunciades entraran en vigor aquest dijous i es mantindran durant quinze dies. Tot i això, Torra no descarta "prendre mesures més dràstiques".





EL govern també ha donat instrucció a l'equip econòmic per aprovar una partida extraordinària per reforçar el sistema de salut enfront del coronavirus. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha enviat un missatge de "calma", indicant que no hi ha cap senyal que es pugui produir un desabastiment d'aliments o de cap mena de producte de primera necessitat.