Mor Javier García Mateo per una malaltia fulminant

Males notícies per la ràdio. Ha mort Javier García Mateo a l'Hospital Universitari HM, una de les veus de ràdio, més reconegudes del nostre país que es va donar a conèixer amb Hermida al costat d'Agustín Bravo.









El periodista ha mort de manera sobtada després de ser diagnosticat d'una malaltia que ha estat fulminant. Javier va destacar per la seva carrera professional, tant dins de la ràdio com a fora, però també ho va fer per alguna de les seves relacions sentimentals.





Considerat una de les millors veus radiofòniques periodístiques d'aquest país, Javier García Mateu, va ser un dels pocs nois Hermida al costat de Toni Cantó (55) o Agustí Bravo (59).





Per al gran Jesús Hermida, Javier era un pura sang. Sabia que era algú especial. Al programa Al matí (1987-1989) on va coincidir amb Toni Cantó i María Teresa Campos (78), no va dubtar a pujar-li a un dels primers helicòpters de trànsit per fer les retransmissions en directe dels matins. Li anava l'adrenalina i feia olor la notícia a quilòmetres. I sempre va ser molt estimat i respectat per tots els que el van envoltar. Fins a tal punt, que pràcticament totes les seves exparelles han estat cuidant durant tot el transcurs de la seva malaltia, ja que els seus pares havien mort i era fill únic. La seva cosina va estar molt a prop seu també.





A més va inspirar, va ajudar i va estimular a molts altres col·legues. Per exemple, va ser el primer a veure el potencial a Begoña Villacís (42), actual vicealcaldessa de Madrid, a qui va donar la seva primera oportunitat com a tertuliana.





Una de les seves parelles més famoses va ser Terelu Campos (54), quan la filla de Maria Teresa començava a obrir-se camí en el món de la televisió. Però el seu no va durar massa i van perdre el contacte.









La seva veu era tan impressionant en el registre que va substituir a Luis del Olmo (83) a Onda Cero, va dirigir la ràdio en Intereconomía durant dos anys i en els seus inicis va arribar a fer pràctiques amb Jordi Hurtado (62) en el ja desaparegut Diari de Barcelona .





Era un gran narrador d'històries i va donar classes durant quinze anys ininterromputs en el màster de periodisme multimèdia del CES, la primera escola d'audiovisuals d'Espanya fundada el 1984 i també va ser professor de l'Escola Europea d'Oratòria de la lliçó de locució en els últims quatre anys. Els seus alumnes ja ho estan trobant a faltar perquè en el personal, era un ésser tremendament discret i una bona persona.