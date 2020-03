El coronavirus creua la barrera psicològica dels 2.000 casos a Espanya

El coronavirus segueix avançant a Espanya, encara que la velocitat de contagi es manté estable. Fernando Simón, director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries de l'Ministeri de Sanitat, ha comparegut aquest dimecres per oferir el part habitual sobre l'avanç de l'coronavirus dins de les fronteres espanyoles.













L'expert ha informat que aquest dimecres, a les deu del matí, quan s'ha tancat l'informe, havia notificats 2.002 casos d'infecció per coronavirus a Espanya. Entre ells un 50% es troben a la Comunitat de Madrid, i el 78% estan repartits entre les quatre comunitats on el virus té més incidència. Entre l'últim informe de dimarts i el primer de dimecres s'ha produït un augment de 366 casos, el que no suposa un increment en el ritme de contagi.





De el total de pacients ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI) per tenir una simptomatologia greu, el 81% es troben a Madrid. Això es deu al fet que diversos dels brots que s'han produït en la comunitat autònoma està associats a residències de gent gran o grups de risc, segons informa Simón.





El Covid-19 ha provocat 47 morts a Espanya, de les quals un 66% s'han produït a Madrid. De la mateixa manera, han afirmat que en els pròxims dies es produirà "un increment important en el nombre d'altes". Fins al moment, s'han produït 136 altes.





Fernando Simón ha explicat que les mesures de xoc implementades al país no són "útils per si soles, han d'anar en conjunt". En aquest sentit, demanen suport a la població per a "que l'esperit de les mesures es mantingui".





Finalment, l'expert ha informat sobre la situació del virus als països que es consideren "zones de risc". Pequín ha aconseguit contenir la transmissió fins convertir-la en "anecdòtica". A Itàlia, el segon país amb més casos, més del 60% de les infeccions es concentren a la regió de la Llombardia, i encara no s'ha controlat de el tot la malaltia. A Corea del Sud, de moment, s'ha aconseguit reduir la transmissió.