La Caixa ajuda a més de 600 joves a Catalunya a trobar feina

L'Obra Social La Caixa ha ajudat a un total de 602 joves d'entre 16 i 29 anys a Catalunya a trobar un lloc de treball en el marc del programa 'Ocupació Jove', cofinançat per l'entitat i el Fons Social Europeu.





El 67% d'aquestes insercions laborals --404 contractes-- han estat indefinides, i ha estat possible gràcies a la col·laboració de 363 empreses catalanes, ha informat La Caixa aquest dimecres en un comunicat.









En el conjunt d'Espanya, l'Obra Social La Caixa ha ajudat a 2.933 joves a trobar feina, el 71% dels quals amb contracte indefinit, i ha comptat amb la participació de 1.769 empreses.





El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha destacat que l'objectiu d'aquest programa és oferir igualtat d'oportunitats a aquests joves que van arribar a l'edat d'entrar al mercat laboral en plena crisi econòmica.





"Donant formació especialitzada als joves i proposant incentius a les empreses col·laboradores sumem esforços perquè tots siguem part de la solució", ha afegit.





Per al desenvolupament d'aquest programa s'han atorgat ajuts per un total de 21,9 milions d'euros, dels quals 20,1 milions han estat aportats pel Fons Social Europeu i 1,8 milions per l'Obra Social.