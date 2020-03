Biden es fa fort en la carrera per a liderar els demòcrates

L'exvicepresident dels Estats Units Joe Biden e ncapçala el recompte de les primàries per decidir la nominació del Partit Demòcrata a la Casa Blanca a Idaho, Michigan, Mississippí i Missouri, segons les projeccions dels mitjans nord-americans.





Aquest dimarts també s'han celebrat primàries a Dakota del Nord i Washington, a més de la votació dels demòcrates residents a l'estranger, tot i que encara no hi ha resultats. No obstant això, la victòria de Biden a quatre dels sis estats poden comprometre Sanders i la seva campanya.













Michigan és l'estat que reparteix més delegats, un total de 125 dels 365 que hi ha en joc en aquesta cita electoral. Segons les projeccions, Biden obté el 52,9 per cent dels vots, davant dels 36,7 per cent de Sanders, que va guanyar les primàries d'aquest estat que es van celebrar fa quatre anys.





Idaho distribueix 20 delegats demòcrates. Els resultats projecten un percentatge del 48,9 per cent dels vots per a Biden i el 42,4 per cent dels suports per a Sanders.





Quant a Mississipí, que reparteix 36 delegats, l'exvicepresident obté un ampli resultat, el 81 per cent dels vots. Sanders, en canvi, aconsegueix el 14,8 per cent dels sufragis.





Finalment, a Missouri, Biden obté el 60,1 per cent dels suports, mentre Sanders recapta el 34,5 per cent. A l'estat de Missouri es reparteixen 68 delegats demòcrates.





"UNIREM AQUESTA NACIÓ"

L'exvicepresident nord-americà s'ha adreçat als seus partidaris després de conèixer els primers resultats de les primàries i ha assenyalat que Sanders i ell comparteixen un objectiu comú, derrotar el president dels Estats Units, Donald Trump.





"Vull agrair a Bernie Sanders i els seus seguidors la seva energia incansable i passió. Compartim un objectiu comú i junts vencerem Donald Trump", ha indicat Biden a Filadèlfia.





"Unirem aquesta nació", ha afegit, abans de referir-se al suport que ha obtingut d'alguns antics rivals, com l'exalcalde de South Bend Pete Buttigieg, la senadora per Minnesota Amy Klobuchar, l'excongressista Beto O'Rourke o l'exalcalde de Nova York Michael Bloomberg.





"Aquesta nit estem més a prop de restaurar la decència, la dignitat i l'honor a la Casa Blanca", ha dit Biden. "Aquest és el nostre objectiu final", ha resolt, segons la cadena de televisió CNN.





De la seva banda, Sanders ha optat per no adreçar-se als seus partidaris. Segons ha indicat un assessor a la CNN, el senador sabia que aquesta nit podia obtenir uns resultats decebedors, però no esperava una derrota "tan aclaparadora" a Michigan.





L'analista estatal Bernie Porn ja havia explicat en el 'Washington Examiner' que una àmplia derrota a Michigan podria enfonsar les perspectives de Sanders i confirmar el declivi que va començar al final del 'superdimarts'.





Està previst que el procés de primàries conclogui al juliol amb la Convenció Nacional Demòcrata, en la qual el partit anunciarà de manera oficial el seu candidat a la Presidència.





Un candidat ha d'aconseguir 1.991 delegats per obtenir la nominació demòcrata per a les eleccions del novembre, en les quals el president dels Estats Units, Donald Trump, aspira a la reelecció.