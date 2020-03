El TNC i l'Auditori suspenen les seves representacions durant 15 dies

El TNC ha anunciat aquest dimecres que suspèn les seves representacions i activitats públiques durant 15 dies a partir d'aquest dijous fins al 26 de març després que la Generalitat hagi demanat cancel·lar els esdeveniments amb més de 1.000 persones per evitar la propagació del coronavirus.









En un comunicat, el TNC ha explicat que les entrades es tornaran automàticament a tot el públic "el més aviat possible" i que les persones que hagin comprat les entrades per telèfon o a les taquilles s'hauran de posar en contacte a través del correu electrònic taquilles @tnc.cat.





Ha explicat que els tres espectacles en cartellera per aquesta setmana, 'Justícia', 'Solitud' i 'L'huracà', tenen l'aforament venut per sobre del 90% d'ocupació, de manera que no poden aplicar la mesura de la Generalitat de mantenir els actes de menys de 1.000 persones reduint l'aforament a un terç de la capacitat de la sala.





També queden anul·lades les activitats programades amb grups escolars al TNC i la gira de 'La Rambla de les Floristes' està a l'espera de la decisió que prengui al Teatre Auditori de Granollers (Barcelona), però la previsió de TNC és anul·lar la funció prevista per al diumenge i mantenir la prevista aquest divendres a Manacor, ja que encara no hi ha mesures extraordinàries a les Illes Balears.





Les funcions d'aquest dimecres es mantenen, tot i que tornaran els diners de les entrades a totes les persones que ho sol·licitin.





L'Auditori ha suspès els concerts previstos des d'aquest dijous al 26 de març, tots dos inclosos, encara que manté els concerts previstos per a aquest dimecres "amb normalitat".





En un comunicat, ha afegit que es manté el concert Aris quartett/Dudok quartet/Esmé quartet previst per a aquest dijous a la Sala 2 per complir les indicacions de seguretat de la Generalitat.





Totes aquelles persones que hagin comprat entrades per Internet per a algun dels concerts suspesos rebran la devolució automàtica de l'import.





Les que les hagin comprat en taquilles poden enviar un correu electrònic a contacte@auditori.cat amb un número de targeta i la data de caducitat per a rebre l'import.





Aquells que tinguin algun concert afectat dins del seu abonament podran "canviar-lo per qualsevol altre concert de la temporada a la qual estiguin abonats sense cost".





Les escoles, grups i col·lectius afectats per les cancel·lacions rebran un correu específic en el qual es donaran instruccions.