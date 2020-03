Brussel·les vol combatre l'obsolescència programada

La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres un nou pla d'acció per impulsar l'economia circular, amb el qual pretén establir al bloc el "dret a reparar" dels consumidors com a principal mesura per acabar amb l'obsolescència programada dels dispositius tecnològics i augmentar el seu cicle de vida.









L'objectiu general de l'estratègia és reduir la petjada de carboni de la UE i duplicar d'aquí a deu anys la taxa de circulació de materials.





Segons Brussel·les, aplicar mesures ambicioses d'economia circular permetrà a Europa incrementar el seu PIB en un 0,5% el 2030 i crearà al voltant de 700.000 llocs de treball.





"Avui, la nostra economia és principalment lineal i només es recupera el 12% dels materials secundaris i recursos. Molts productes es trenquen massa fàcilment, no poden ser reutilitzats, reparats o reciclats i es fabriquen per a un sol ús", ha resumit el vicepresident de l'executiu comunitari per al Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans.





Un dels elements d'aquest pla d'acció serà una iniciativa particular per al sector de l'electrònica amb la qual la Comissió intentarà prolongar el cicle de vida dels dispositius a través d'un impuls a les reparacions o la substitució de peces, així com la actualització de components i 'software' per "evitar l'obsolescència programada".





Brussel·les presentarà un projecte legislatiu perquè dispositius com telèfons mòbils, tablets i ordinadors portàtils caiguin dins de l'àmbit de la directiva d'Ecodisseny. Les autoritats comunitàries també introduiran mesures legislatives per a establir l'ús d'un carregador universal de dispositius.





"La majoria dels dispositius acaben en abocadors, tenen un cicle de vida predeterminat. El nostre objectiu és incrementar el cicle de vida i que aquests productes tinguin components reparables o recanviables", ha incidit el comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca, Virginijus Sinkevicius .





El lituà ha defensat que la reparació és un "dret" que pertany als consumidors, de manera que l'executiu comunitari buscarà "garantir que s'aplica totalment". La idea de les autoritats comunitàries és que aquest "dret a reparar" estigui integrat en les polítiques europees de productes per 2021.





A més de la iniciativa en el camp dels dispositius electrònics, l'estratègia recull també mesures en el sector de les bateries per a vehicles, els envasos, el plàstic, la indústria tèxtil, la construcció i els aliments.