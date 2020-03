​Condemnen Harvey Weinstein a 23 anys de presó per violació

El productor de cinema Harvey Weinstein ha estat condemnat per un jutge a 23 anys de presó per agressió sexual i violació i previsiblement serà traslladat a una presó de màxima seguretat.





El jurat del cas ja va declarar el mes passat que Weinstein és culpable d'abusar de l'assistent de producció Miriam Haley i de violar Jessica Mann, que volia ser actriu. El productor de cinema es va convertir en un emblema del moviment '#MeToo' després que diverses dones l'acusessin d'assetjament o atac sexual.





Weinstein, de 67 anys, li va demanar al jutge de la Cort Suprema de l'estat de Nova York, James Burke, una rebaixa de la condemna, tenint en compte la seva edat i els problemes de salut. Durant la seva intervenció davant el tribunal abans de conèixer la condemna, Weinstein ha alertat d'una "crisi" als Estats Units que ha comparat amb l'era McCarthy.





"Estic preocupat per aquest país, estem travessant una crisi que va començar bàsicament amb mi. Vaig ser el primer exemple i ara hi ha molts homes acusats d'abús, cosa que crec que cap de nosaltres va entendre-ho", ha assenyalat.





El productor ha insistit que no hi ha "un ambient adequat" per a un judici just als Estats Units. "Tots estan en alguna mena de llista negra. Jo no tenia poder a Miramax, era una petita empresa i no podria haver abusat de ningú", ha lamentat.





De la seva banda, l'advocat de Weinstein ha assegurat que no hi ha hagut un judici just i que es tracta d'una sentència "severa" amb "una llarga llista d'acusacions sense fonament que no s'han examinat".





Weinstein s'enfrontava per aquesta condemna a una sentència que anava d'un mínim de cinc anys fins a un màxim de 29 anys de presó.