Catalunya registra la quarta mort per Covid-19

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha confirmat aquest dimecres una nova mort per coronavirus -quatre en total- i 55 casos nous casos a Catalunya, de manera que la xifra d'afectats de la comunitat ascendeix a 180.





El departament ha destacat que, del total d'afectats, 20 casos són de gravetat i 22 són professionals sanitaris.





Deu laboratoris treballen per fer les proves per descartar o confirmar els casos de coronavirus, que es troben a l'Hospital Clínic, el Laboratori de Referència de Catalunya, l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Hospital Arnau de Vilanova, CatLab, l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Vall d'Hebron, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Germans Trias i Pujol, conegut com a Can Ruti, (Barcelona) i Hospital Joan XXIII de Tarragona.