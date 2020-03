El PSC suspèn activitats durant 15 dies

El PSC ha decidit suspendre activitats de partit, federacions, agrupacions i la Fundació Rafael Campalans per les noves mesures adoptades per les autoritàries per contenir la propagació del coronavirus.





La comissió executiva de el PSC ha recomanat suspendre actes, cursos de formació, congressos i assemblees a nivell de partit, federacions, agrupacions i la fundació durant aquests 15 dies, "amb possibilitat de pròrroga segons l'evolució de la situació", a l'igual que les reunions previstes a la seu central.





A més, ha decidit ampliar els terminis fins a 90 dies per als congressos i assemblees de federació que estan pendents de celebrar, així com les assemblees d'agrupacions, i el partit seguirà "pendent de les indicacions que emetin les autoritats sanitàries".