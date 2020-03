Un institut d'Israel desenvolupa una vacuna oral contra el coronavirus

L'Institut de Recerca Migal d'Israel ha anunciat que ha desenvolupat una vacuna oral contra el nou coronavirus, mutació vírica que va aparèixer al desembre de 2019 a Wuhan (Xina), i que podria estar disponible en uns 90 dies.





Els experts van començar el seu treball desenvolupant una vacuna contra la grip aviària, que s'utilitza ara per defecte amb cada au que neix a Israel i en molts altres països també, de manera que ja tenien "molt terreny guanyat" quan van començar a difondre informacions sobre la mutació del nou coronavirus.





"El nostre objectiu bàsic era desenvolupar la tecnologia general i no específicament una vacuna per a aquest o aquell tipus de virus. El marc científic de la vacuna es basa en un nou vector d'expressió de proteïnes, que crea i secreta una proteïna quimèrica soluble que lliura el antigen viral als teixits de la mucosa per endocitosi autoactivada, fent que el cos formi anticossos contra el virus ", ha dit el cap de departament de biotecnologia de Migal, Chen Katz.





La endocitosi és un procés cel·lular en el qual s'introdueixen substàncies en una cèl·lula envoltant el material amb la membrana cel·lular, formant una vesícula que conté el material ingerit. En els assajos preclínics, l'equip va demostrar que la vacunació oral indueix alts nivells d'anticossos específics contra el virus aviari.





Després que els científics seqüenciaran l'ADN del nou coronavirus, els investigadors van coincidir a assenyalar que el coronavirus de les aus de corral té una "gran similitud genètica" amb la variant humana, a més que utilitza el mateix mecanisme d'infecció, el que augmenta la probabilitat d'aconseguir una vacuna humana eficaç en un període de temps "molt curt".





"Tot el que hem de fer és adaptar el sistema a la nova seqüència. Estem enmig d'aquest procés, i amb sort en una setmana tindrem la vacuna a les nostres mans", han assegurat, per comentar que un cop desenvolupada la vacuna ha de passar un procés regulatori, que inclou assaigs clínics i producció a gran escala. Serà una vacuna oral, el que la farà particularment accessible a el públic en general.